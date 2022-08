Com a nova oferta, o preço cai novamente

Se for para muitos profissionais De gráficos e vídeo a Mac É simplesmente um ferramenta de trabalhoo que justifica seu preço mais alto e pago por uma taxa de transferência igualmente alta para a maioria dos usuários”não profissional“uma Mac é um luxo. Para todos estes potenciais compradores, a Apple criou um perfil Mac minipequeno em casa na forma de um pequeno computador pessoal para ser conectado a um monitor.

Pequeno, mas apenas na aparência, porque a Apple desde que começou”M1. RevoluçãoSubstituindo os chips Intel por seus próprios chips caseiros atuação Ele saltou, mas não afetou realmente o calor que o chip produzia ou a eletricidade consumida. Aqui, então, este Mac mini muda completamente o significado: não é mais o Mac da série B, mas um Mac de primeira classe O que, na verdade, custa muito pouco. Felizmente, porém, há ofertas na amazon O que torna muitos produtos mais acessíveis ao público em geral. É o caso da oferta atual do Mac mini, na versão base com 8/256 GB de memória.

Apple Mac Mini: especificações técnicas

A primeira característica que notamos, quando temos em mãos a caixa quadrada com cantos arredondados deApple Mac mini e a leveza combinado com tamanho pequeno: pouco menos de 20 cm na lateral para uma espessura de pouco mais de 3 cm (3,6 x 19,7 x 19,7 cm). Pode ser confundido com uma caixa de joias, pois fica lindo, cheio de curvas e delicado.

E das gemas, dentro delas, encontramos: por exemplo chip M1Capaz de liberar grandes capacidades sem exagerar no consumo de calor ou energia.

Esta versão básica, que encontramos na Amazon, vem com uma CPU de 8 núcleos e GPU de 8 núcleos, um Neural Engine de 16 núcleos, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento SSD.

Na parte de trás do case pequeno, o Mac mini possui uma porta de rede LANduas portas Thunderbolt/USB 4.0 .portaUm porta HDMI e dois Porta USB-A. Há também um fone de ouvido de 3,5 mm. Finalmente, há sempre um buraco nas costas Sistema de refrigeração A partir do SoC, no entanto muito calmo.

Mac mini: oferta da Amazon

A versão Apple Mac mini oferecida na Amazon é a versão básica, mas realmente o suficiente para lidar com a maioria das cargas de trabalho do usuário médio. O preço de tabela, como para todos os produtos da Apple, é bastante alto, igual a 819 euros. Olá, então, para o desconto da Amazon que aumenta o preço do Mac mini para 689 euros (-130 euros, -16%).

Apple Mac mini com chip Apple M1 – Versão 8 / 256 GB

Para quem deseja uma versão do Apple Mac mini com mais armazenamento que a versão de 8/512 GB, também está disponível na Amazon em 899 euros (-150 euros, -14%).

Apple Mac mini com chip Apple M1 – Versão 8/512 GB