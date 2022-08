The Last of Us Part 1, Naughty Dog apresenta um pequeno vídeo comparativo com o vídeo original – Nerd4.life

O Último de Nós Parte 1 Ele se mostra em outro lugar Comparar um vídeo curto com o originaldesta vez da conta oficial da Naughty Dog, que se refere a As diferenças aparecem que distinguem este novo lançamento para PS5.

Este é um vídeo muito curto, mostrando alguns segundos retirados de uma sequência especialmente ótima do primeiro ato, que acontece Andando em uma estrada deserta Basicamente, tornou-se um caminho cercado por florestas.

As diferenças técnicas são perceptíveis, especialmente no que diz respeito à gerenciamento de luz, é claramente mais complexo e realista na versão modificada, e o nível de detalhe que caracteriza todos os elementos da cena. No entanto, deve-se dizer que a compressão de vídeo não faz jus ao novo trabalho da Naughty Dog nem tende a mostrar essas melhorias no seu melhor.

Esta provavelmente não é a melhor maneira de promover The Last of Us Part 1, já que mesmo os comentários dos usuários por trás do tweet não fazem nada além de levantar a famosa pergunta sobre as raras diferenças e a dificuldade de justificar o processo ao preço de 80 euros, coisas já vieram à tona nos últimos dias com polêmica sobre o jogo em questão.

De qualquer forma, as diferenças estão lá e podem ser vistas, com algumas soluções técnicas como o sistema de iluminação no PS5 aparentemente derivado de Tecnologia definitivamente mais avançada. No entanto, também não há dúvida de que The Last of Us Remastered no PS4 ainda se defende bem.

Nos últimos dias, vimos a Naughty Dog defender a nova versão, alegando que não há comparação entre PS3 e PS5, enquanto Jonathan Benignos, o principal artista de textura de ambiente do jogo, informa que a versão para PC será lançada “muito em breve” após o PS5 1.