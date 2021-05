Baldo: vídeo de 13 minutos de jogo no estilo Ghibli como Zelda

BaldoInspirado no Studio Ghibli, como Zelda, está de volta para se mostrar com 13 minutos reproduzem o vídeoQue você pode ver acima. Neste jogo, chegando ao PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, controlaremos Baldo, um garoto da vila de Kidoge. Neste vídeo podemos ver algumas seções do jogo, com Alguns cortes são projetados para evitar spoilers.

Baldo, como qualquer pessoa como Zelda, será altamente dependente da exploração. No filme vemos que Baldo explora a vila e completa uma série de missões secundárias simplesE atalhos abertos e acesso a vários recursos. Na verdade, os residentes atribuem missões de diferentes tipos e fazem sugestões sobre onde encontrar novas recompensas.

No vídeo, também podemos ver uma masmorra em que Baldo acidentalmente entra ao cair em um buraco no chão. No início da masmorra, existe uma espécie de robô preso a uma árvore, que lembra o estilo da máquina Laputa – um castelo no céu. Após o ferimento, vemos Baldo pegar algo do robô, e a coruja falante o reclama Nosso protagonista é o “Escolhido”, uma criança de coração puro. Sua missão será enfrentar um mal “cruel” que está prestes a despertar.

Por enquanto, podemos ver que o jogo tem um Estilo gráfico interessante, Embora seja evidente – como um projeto autônomo – que não atinge o mesmo nível técnico que empresas maiores, como a Ni no Kuni. Agora, não há mais nada a fazer a não ser saber a data de lançamento do Baldo.

Também sabemos que Baldo apresentará uma citação fofa de O Segredo da Ilha dos Macacos.