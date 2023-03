Microsoft diz que 10 anos são suficientes para criar concorrente de Call of Duty para PlayStation

Microsoft disse isso 10 anos estou menstruada O suficiente para a Sony criar um concorrente de Call of Duty. A informação consta de um documento recentemente publicado em que a Microsoft se dirige à Financial Market Authority, a autoridade do mercado e da concorrência do Reino Unido, referindo-se à aquisição da Activision Blizzard.

Durante o apelo terapêutico, o CMA perguntou à Microsoft se um período de 10 anos era suficiente e se haveria um ‘precipício’ para a Sony ao final desse período. [censurato]Microsoft escreveu. A Microsoft acredita que A Um período de 10 anos é suficiente Para a Sony, como editora e plataforma líder, desenvolver alternativas para Call of Duty. ”

período de dez anos Ele se estenderá para a próxima geração de consoles [censurato]. Além disso, o efeito prático desta medida vai além do período de dez anos, pois os jogos baixados no último ano da medida podem continuar a ser jogados durante a vida útil do console (e além, com compatibilidade com versões anteriores). ”

A Sony disse que faria isso É impossível substituir Call of Duty Se a série não estiver mais disponível no PlayStation. Ele afirma especificamente que “não pode se proteger de perder Call of Duty”.

Em resposta a perguntas do Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil, que concordou com o acordo de qualquer maneira, a Sony definiu Call of Duty como “um jogo essencial: um grande jogo, É um jogo classificado como AAA como nenhum outro“.

A Sony disse: “De acordo com um estudo de 2019, a importância de Call of Duty para o entretenimento em geral é indescritível”. A série foi o único IP de jogos a fazer parte das 10 marcas de entretenimento favoritas entre os fãs, juntando-se a grandes potências como Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter e o Senhor dos Anéis. Call of Duty é tão popular que influencia a escolha do console pelos usuários, e sua comunidade de usuários leais é forte o suficiente para que, mesmo que um concorrente tivesse orçamento para desenvolver um produto semelhante, ele não o faria. Ser capaz de rivalizar com Call of Duty.”

De acordo com a Microsoft, no entanto, 10 anos é tempo suficiente Para criar uma nova marca, aliás, é um prazo igual ou superior ao normalmente imposto em outras aquisições semelhantes.

Também informamos que um juiz bloqueou uma ação coletiva sobre a aquisição da Activision Blizzard, mesmo que o Xbox “não cumpra suas promessas”.