Desenvolvimento problemático? Provavelmente não, mas ainda há rumores na rede – Nerd4.life

evolução para GTA 6 E turbulento e bagunçado? Provavelmente não, mas nas últimas horas um boato se espalhou na rede afirmando o contrário.

Tudo começou com um vídeo postado pelo jornalista francês Chris Klippel no canale youtube rock star mag 12 de setembro passado. A filmagem foi basicamente uma sessão de perguntas e respostas em que Klippel respondeu às perguntas dos fãs expressando seus pensamentos e suposições. No vídeo, o jornalista mencionou que em sua opinião GTA 6 está passando por um desenvolvimento muito turbulento e é o projeto mais caótico de todos os tempos da Rockstar Games, tanto que Desenvolvimento retomado em 2020Depois que Dan Houser deixou a empresa.

Permanecendo na Rockstar Games, de acordo com Klippel, a empresa trabalhará em um remasterização de Red Dead Redemption, que pode ir junto com GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, um trabalho mais detalhado do que uma simples resolução e atualização de quadro.

Como mencionamos, o vídeo foi publicado no dia 12 de setembro, porém, é estranho que as opiniões do jornalista nas últimas horas começaram a se espalhar como fogo na rede, mas foi disfarçado em rumores verdadeiros, conforme relatado por vários jornais.

A esse respeito, o conhecido insider Tom Henderson falou no Twitter algumas horas atrás, explicando que os de seu colega não eram novos vazamentos no GTA 6 e no Red Dead Redemption, mas apenas opiniões, especulações e ideias. Que, aliás, foi O próprio Klippel confirmou Mais tarde, quem também acrescenta que a última “dica oficial” data de novembro passado.

Em suma, desta vez nos deparamos com suposições simples que são incrivelmente amplificadas pelo eco da rede, o que não é tão raro quando falamos sobre GTA 6 e outros jogos da Rockstar.

No entanto, você sabia que o trabalho em GTA: The Trilogy – The Definitive Edition já se arrasta há mais de dois anos? Nesse caso, há evidências.