O trailer do pacote de expansão é o mais desprezado de todos os tempos – Nerd4.life

Do pacote de expansão de assinatura nintendo switch online Não muito bem recebido pela galera, ficou fácil adivinhar apenas lendo os comentários no nosso site, mas é só trator se tornará O mais desprezado de todos Não estava claro no canal da Nintendo no YouTube. Veja bem, ele arrebatou aquele disco triste de Metroid Prime: Federation Force para 3DS, talvez o jogo de empresa japonesa mais odiado de todos os tempos, aquele que ninguém perguntou porque ninguém queria.

Atualmente Trailer pacote de expansão Nintendo Switch Online tem 100.354 votos negativos, contra 96.846 votos para Metroid Prime: Federation Force. Mas o que gera tanta amargura?

Enquanto isso, o aumento de preçoEla ainda tem apelidos por muitos anos. Em particular, o argumento mais importante, aqueles para Nintendo para Nintendo 64 podem ser incluídos na assinatura básica, uma vez que a empresa não custa nada em licenças. Além disso, os problemas em emular jogos do Nintendo 64, por exemplo, são muito graves devido a falhas gráficas, lag online, falta de suporte para emuladores Controller Pak, e também muito menos do que aqueles de emuladores gratuitos que estão no mercado há anos . Na verdade, poderia ter sido feito melhor. Muito melhor.