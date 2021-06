Queda da Babilônia – anteprima – Multiplayer.it

O silêncio em torno do Platinum há alguns anos é perturbador para alguns. A conhecida casa japonesa sempre foi garantia de qualidade, mas nos últimos cinco anos passou por uma ampla reorganização interna, que, junto com um grande número de apelidos que se anunciaram e desapareceram por muito tempo, deram origem a dar origem a vários rumores sobre o seu futuro. No entanto, o bom jogo para celular World of Demons reviveu parcialmente as esperanças de ver essa equipe de desenvolvimento explosiva de volta à ação na produção de superlativos, e assim, uma vez que a Square confirmou que – após dois anos de nada desde a estreia – finalmente veja uma demo do Expected queda da BabilôniaMuitos fãs de camélias e gangues foram tomar sopa de jujuba, convencidos de que estavam lidando com algo potencialmente maravilhoso. Só há um pequeno problema: a queda do Babylon que vimos hoje não é a mesma que foi introduzida em 2019 com seu primeiro vídeo de gameplay: agora é um título projetado para ser serviço ao vivo Sua jogabilidade mudou tanto que é quase irreconhecível em comparação com o que foi visto no início. Nisso Antevisão da queda da Babilônia Tentamos comparar os dois trailers mostrados, para entender em detalhes o que mudou.

Ola pessoal adeus velocidade

A queda da Babilônia: alguns personagens Serviço ao vivo. Um jogo com conteúdo adicionado ao longo do tempo, jogável em um único jogador, mas principalmente desenvolvido em modo cooperativo. Durante o Square Enix Summer Showcase, o próprio diretor Saito confirmou que a queda da Babilônia seria, de fato, um jogo como serviço Ação organizada em torno de masmorras a serem enfrentadas em grupos e objetivos de dificuldade crescente. Este é um campo muito difícil para Platinum, que tentou seriamente tentar a sorte no multiplayer apenas com Anarchy Reigns e Scalebound, e no segundo caso falhou feio. O jogo tinha muitos personagens jogáveis ​​e poderia incluir um modo multiplayer, no entanto, isso já foi observado nas primeiras imagens de arquivo, então – mesmo com todas as reservas tiradas dos muitos problemas de GAAS hoje – uma mudança na corrida para perseguir o Hulk provável que seja Mais lucro não é totalmente surpreendente. São as mudanças de jogabilidade que nos impressionam.

A queda da Babilônia: o lugar Na verdade, o primeiro trailer da queda da Babilônia não seria particularmente especial do ponto de vista gráfico e artístico, mas era nada menos que promissor em termos de sistema de combateApresentava fluidez e velocidade de ação em linha com os melhores videogames PlatinumGames. Apenas uma das classes disponíveis foi mostrada – um espadachim habilidoso com espadas oscilantes de energia diferente a seu serviço – mas seus ataques eram impressionantes e rápidos como um raio, e parecia possível realizar ações ofensivas complexas em série com as lâminas ativando certas condições em batalha. Por outro lado, o jogo que hoje se apresenta é um RPG de ação cooperativa com um ritmo constante, e o mesmo espadachim se move a metade da velocidade original, sem falar que seus ataques parecem não ter o mesmo efeito que os outros. vimos antes. Se isso não bastasse, as combinações múltiplas parecem se tornar uma série de golpes regulares, duros e lentos como os movimentos mostrados acima.

A Queda da Babilônia: Sagitário em Ação Razão? Uma vez que o jogo mudou para uma estrutura projetada para suportar multiplayer, parece que Platinum optou por ajustar a velocidade de movimento significativamente, talvez para encorajar uma cooperação clara entre os jogadores e não exceder o número de manobras para personagens individuais. Na prática, eles adotaram uma mecânica mais simples e direta para evitar o caos das batalhas em grupo. No entanto, como mencionado, o efeito final não é o melhor: os inimigos parecem imóveis quando comparados com o chefe mostrado anteriormente e suas manobras na área, a animação não brilha em qualidade e os capítulos parecem ser baseados em papéis bastante básicos , como o tanque, que parece ser. Possui apenas ataques lentos e um escudo frontal permanente, ou arqueiro, que não faz nada durante o vídeo além de pular e disparar flechas mágicas com poder de almofada de alfinetes.

Todos um por um. O ridículo é que o fulcro do sistema parece ter permanecido: segundo as palavras dos desenvolvedores, a essência de tudo é a capacidade de ativar as forças do alter ego realizando adequadamente ações de combate, o que deve indicar a possibilidade de obtenção de energia. Para ataques mais poderosos, executando ações menos destrutivas ou com ações defensivas no momento certo. A energia ganha se transforma na habilidade de usar armas adicionais separadamente dos ataques primários do jogador. No entanto, uma jogabilidade semelhante, perfeitamente adequada à primeira encarnação do jogo, parece ter se traduzido neste novo jogo da Babylon em uma simples duplicação de tiros, sem várias manobras para modificar combos. Isso pode estar relacionado, de maneira intrigante, à disposição dos desenvolvedores de adicionar movimentos intrincados e combos adicionais por meio de atualizações publicadas ao longo do tempo (isso foi confirmado em uma entrevista), mas há o risco de um jogo muito básico em seu auge, se você exagerar.

A queda da Babilônia: eu sou o protagonista Pelo amor de Deus, é claro que cada classe tem habilidades únicas e não temos dúvidas de que há um certo equilíbrio mecânico, considerando a história da platina, porém o que vimos continua sendo uma mudança séria de curso em comparação com a cadência do conceito inicial , e também do ponto de vista de Desenhar As mudanças feitas são sutis: o visual inspirado na pintura a óleo e o estilo dos cenários ainda estão lá, mas os personagens têm um design muito mais clássico. No mínimo, podemos sentir algum interesse pelo elemento narrativo (que sem dúvida será analisado em detalhes), a trilha sonora e a presença de sistema de saque Relacionado ao desenvolvimento e estilo de luta dos heróis. Este é o elemento que dá mais esperança, pois a princípio a jogabilidade parecia estar relacionada a certas classes, mas deveria ser possível misturar armas em slots de personagens para usar as habilidades de diferentes classes ao mesmo tempo. Embora na Square Enix essa oportunidade praticamente nunca tenha sido aproveitada, seria uma mudança significativa de perspectiva e capaz de elevar o nível do sistema de combate, especialmente se se relacionar com o sistema de criação aparentemente sofisticado do jogo e as manobras adicionais incluídas no tempo sobre o qual estávamos falando antes.

Mudanças experimentadas pela queda da Babilônia no decorrer de vários anos. O jogo não foi apenas pensado para ser um serviço simples, ele parece ter sido desacelerado e simplificado, com o risco de perder aquela centelha que o aproximou do produto de platina mais popular. Esperamos que esta seja apenas uma primeira impressão e que a versão beta fechada em breve nos faça mudar de opinião, permitindo-nos testar os diferentes elementos descritos pelos desenvolvedores.