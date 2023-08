Starfield: O primeiro patch melhora o desempenho e corrige bugs em algumas missões

As supostas pessoas entraram em contato através do portal Insider Gaming Notas do primeiro patch para campo estelar Para PC e Xbox Series X|S, é o que parece Melhora o desempenho e resolve vários problemasIncluindo aquelas relacionadas ao desempenho de algumas tarefas do jogo.

Conforme informamos em nossas páginas há apenas algumas horas, o primeiro patch de Starfield já está disponível no Xbox Series X|S e PC para quem pré-carregou o jogo devido ao lançamento programado do jogo em 6 de setembro de 2023 Ou 1º de setembro para quem adquiriu a versão premium.