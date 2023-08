Alfa 85 faz sonhar os entusiastas, um pouco 75 e um pouco Delta Integrale: o resultado é abominável

Hoje vamos falar de um Alfa Romeo realmente ridículo, que nasceu de uma espécie de fusão de dois carros. Veja como aconteceu.

São horas de grande tensão e expectativa para os torcedores do timeAlfa Romeo, que testemunhará o novo supercarro pela primeira vez na quarta-feira, dia 30 deste mês. Será um modelo único, que se chamará 33 Stradale, com um custo de um milhão de euros. O carro será equipado com motor V6 turbo a gasolina de 2,9 litros com mais de 500 cv, o mesmo motor do Giulia Quadrifoglio, mas com conceitos mais extremos.

Alfa Romeo decidiu expandir Para o novo supercarro de um milhão de euros que já está esgotado. Uma grande jogada de marketing está a caminho com esta joia, aguardando a chegada de carros mais acessíveis para clientes regulares. Enquanto isso, vamos dar uma olhada em um projeto maluco.

Alfa Romeo, olhe esse carro estranho

ele é chamado Alfa Romeo 85 2.0 Quadrifoglio Integrale, basta olhar esta foto para entender que algo está errado. Na verdade, estamos falando de um espetáculo em que ocorre uma verdadeira fusão entre Lançar Delta Integrale e Alfa 75 Turbo Evoluzione, um resultado que deixou os entusiastas maravilhados.

Se você se lembra bem, o nome 85 não é novidade para a marca Alfa, já que era um caminhão de produção pré-guerra, mas a nomenclatura foi usada aqui para um propósito totalmente diferente. Esse modelo maluco foi feito por Andre Trojaum designer esloveno que gostou de criar uma mistura entre Alfa e Lancia, algo que gerou muita discussão nas redes sociais.

Na verdade, há quem aprecie as suas formas, enquanto outros consideram-na um verdadeiro sacrilégio. Infelizmente, o autor da apresentação não divulgou as características técnicas deste Alfa Romeo tem um design bastante bobo, mas é apenas a aparência. Devo dizer que o autor deveria ser recompensado apenas pela sua grande imaginação, mas deve ser enfatizado que um modelo deste tipo obviamente nunca seria criado.

Em primeiro lugar, a Alfa já anunciou o seu plano industrial para os próximos anos, que terá início nestes dias Com a introdução do supercarro 33 Stradale, que entrará em produção apenas em 2026. O próximo modelo adquirível chegará no próximo ano e será o B-SUV elétrico, que também estará disponível com motor a gasolina e híbrido. 2025 será a hora do novo Giulia, que não terá nada além de emissões zero.

O mesmo destino, em 2026, também recairá sobre o herdeiro do SUV Stelvio O supercarro deve ser o último carro com motor de combustão interna da história da Alfa. Esta notícia certamente não deixa os fãs felizes, mas não há muito que possa ser feito. Neste momento também se sabe que um novo carro topo de gama, totalmente elétrico, chegará em 2027, embora ainda não se saiba quais os modelos que chegarão entre 2028 e 2030, saberemos mais nos próximos meses.