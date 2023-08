A NASA está em busca da “mina” do asteróide Psyche 16: contém materiais preciosos no valor de 10 mil quatrilhões de dólares

Seria o orbe com as maiores reservas de metais raros do universo conhecido. E uma missão da NASA para estudá-lo em outubro próximo

lá NASA Preparando-se para lançar um satélite que fará uma longa viagem até 16 eua Um enorme asteróide entre Marte e SaturnoSua largura é de 210 quilômetros e quanto vale US$ 10 trilhões. E seria, de facto, o asteroide que contém as maiores reservas mundiais de metais preciosos.

data Descobrir 17 de março de 1852 de Aníbal de Gasparisastrólogo e diretor italianoObservatório Astronômico de Capodimonte em Nápoles e escolheu nomear sua descoberta em homenagem a auto ninfaum personagem da mitologia grega, o asteróide São cerca de 370 milhões de km Longe do nosso planeta: 210 km de largura (Suas dimensões estão acima da média) Está localizado entre Marte e Júpiter, dentro do chamado “cinturão principal de asteróides”. Objetivo da NASAatribuído a esta tarefa Bilhões de dólares E esta não é a primeira vez que ele se interessa por corpos celestes desse tipo, agora ele está Estude sua composição.



O valor que Enquanto isso, há uma estimativa preliminar: o valor dos minerais encontrados na terra do asteroide acabou 10 mil quatrilhões de dólares: 10.000.000.000.000.000 dólares. Portanto, faz sentido que todos tenham a capacidade de engenharia e aeroespacial para fazê-lo Vá para esta mina galáctica Tenta "fechar" este enorme fortuna Já comecei a pesquisar sobre esse assunto corpo celeste rochoso.

configuração Ao estudar o espectro eletromagnético do meteorito, concluiu que ele consistia quase exclusivamente de ferro e níquel. Além disso, a partir da análise de densidade, a superfície parece ser particularmente porosa, o que também pode indicar o passado Processo de erupção de lava. No geral, seu grande tamanho, composição mineral e disponibilidade de materiais preciosos na superfície levaram à sua impressionante valorização.

a missão Informações da NASA Aspirações fortes para esta missão e se prepara para lançar um satélite, próximo dia 5 de outubro, Que fará a longa viagem por propulsão elétrica solar (baixo empuxo), que o levará além de Marte até chegar ao ponto onde poderá levar informações do asteroide. A sonda planejará e estudará a respiração usando um imagem multiespectral, Espectrômetro de raios gama, espectrômetro de nêutrons, magnetômetro e instrumento de rádio.