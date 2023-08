Apple, evento Wonderlust, 12 de setembro: Novo iPhone e Apple Watch

Há data de lançamento para os novos iPhones: 12 de setembro. Haverá também novos Apple Watches. Cupertino lançou oficialmente o convite para o evento denominado Wonderlust e acontecerá às 10h, horário da Califórnia, 19h na Itália, ao vivo ou presencialmente no Steve Jobs Theatre, no campus Apple Park em Cupertino.

A nova linha do iPhone15, que deve ter o nome seguindo a numeração progressiva dos anos anteriores, será – segundo as prévias – composta por quatro produtos diferentes (versão base de 6,1 polegadas, versão iPhone 15 Plus de 6,7 polegadas, (6,1 iPhone 15 Pro) polegadas e iPhone 15 Pro Max ou Ultra (6,7 polegadas).

Segundo rumores de grandes revistas de nicho, este será um salto geracional bastante significativo especialmente para as versões Pro, com processador mais potente e câmeras aprimoradas. Uma câmera periscópica é esperada para o modelo maior. Até mesmo o preço desses modelos – de acordo com rumores da Digitime Asia nos últimos dias – deve ser entre US$ 100 e US$ 200 mais alto do que as versões atualmente no mercado.

Pela primeira vez, os novos iPhones terão um conector USB-C para cumprir as regras de padronização da Comissão Europeia.

Enquanto isso com os iPhones, a empresa de Cupertino também deve atualizar a linha Apple Watch, que há um ano viu a entrada do novo modelo “Ultra” que chegará à segunda geração.