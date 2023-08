Aí vem a super lua azul, vista no céu noturno entre 30 e 31 de agosto

Na noite entre 30 e 31 de agosto, nossos olhos serão atraídos para uma exibição cósmica diferente de qualquer outra vista no ano solar. Super Lua azul. Um evento excepcional que testemunhará a chegada da lua cheia de tamanho excepcional. O mais impressionante de todo o anocom a segunda lua cheia no mesmo mês: fortuna cósmica, dado que a última conjunção ocorreu em janeiro de 2018 e a próxima conjunção está prevista para janeiro de 2037.

Às 3h37 do dia 31 de agosto, a lua atingirá a fase de lua cheia Apenas nove horas depois de passar pelo fundo do poçoÉ o ponto mais próximo da Terra nesta órbita. Devido a esta sobreposição entre a lua cheia e a transição para o periélio, que é comumente referido como uma superlua, o nosso satélite aparecerá cerca de 7% aumentado e ligeiramente mais brilhante do que o habitual”, explica Gianluca Massi, Diretor Científico do Projeto Telescópio Virtual.

Nariz arrebitado de cada vez pôr do sol ou desde o amanhecerem direção à constelação de Aquário. Durante a noite, o brilho será fraco em comparação com o brilho fraco da paisagem circundante, criando uma ilusão de ótica de um disco lunar ampliado. Na verdade, devemos lembrar que se trata apenas de um efeito óptico, causado pela presença de pontos de referência do ambiente dentro do campo de visão.

© Reprodução Reservada

Luca Frasacco