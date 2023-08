Como estão os carros Renault? Qualidade, problemas e confiabilidade com base em proprietários e testes nos últimos 2 a 3 anos

lá A reputação do fabricante de automóveis Eles dependem em grande parte da qualidade dos seus veículos, e a qualidade da imagem desempenha um papel fundamental na escolha de ativos de longo prazo, como um carro. Na área automóvel, os automóveis fabricados na Alemanha sempre se distinguiram pela sua qualidade excepcional e tornaram-se uma referência no sector.

Renault Fez grandes progressos neste domínio e reforçou a sua posição nas últimas décadas. A montadora francesa se orgulha de uma história de mais de um século. Entre os modelos de maior sucesso da marca Renault estão o Clio e o Megane, que alcançaram ampla aceitação no mercado. Mais recentemente, a Renault alcançou resultados notáveis ​​no segmento crossover, com modelos como o Captur e o Kadjar. Vamos olhar mais de perto:

Carros Renault, conforme você avança

Confiabilidade, qualidade e problemas da Renault

Renault Twingo É um carro urbano de 5 portas com um interior vigoroso e um acabamento decente. Está equipado com motor traseiro e tração traseira. Quatro pessoas viajam com muito conforto, mas o espaço para bagagem é limitado. O carro se destaca no uso urbano: o volante exige pouco esforço e o carro consegue virar quase sozinho. Em termos de velocidade ou curvas fechadas, oferece boa segurança, mas Precisão de condução Não é ótimo. A opção recomendada é o nível de acabamento 1.0 Equilibre com os pacotes Modularidade e Segurança, que proporcionam praticidade e segurança sem custos extras excessivos. Quem mora nas grandes cidades também deve considerar as versões elétricas.

A quinta geração de Renault Clio Tem um design semelhante ao modelo anterior, mas é completamente novo em todos os sentidos. O interior é bem acabado e equipado com tecnologias avançadas, enquanto o acesso ao porta-malas pode ser desafiador. O carro oferece boa estabilidade de direção e alto conforto. Entre os sistemas de assistência existentes, também está disponível a condução semiautônoma em autoestradas. o Versões equipadas com motor 1.0 TCe GLP Eles são animados e consomem muito pouco combustível. Alternativamente, os modelos híbridos plug-in E-Tech estão disponíveis para aqueles que se deslocam principalmente pela cidade.

Renault Mégane É um carro de 5 portas com design diferenciado, oferecendo uma mistura equilibrada de esportividade e sobriedade. O cockpit possui um painel de controle digital simples, mas bem projetado. Os modelos RS são muito ágeis graças à direção das rodas traseiras, enquanto as demais versões proporcionam principalmente conforto, garantindo ao mesmo tempo um manuseio preciso e excelente estabilidade. Para quem busca uma opção econômica e silenciosa, a versão 1.5 Blue dCi é equipada com Configuração tecnológica e possivelmente uma caixa de câmbio robótica de dupla embreagem. Por outro lado, variantes adicionais da E-Tech tendem a ser mais caras.

Renault Captura É um crossover baseado no Clio, com habitabilidade generosa e um prático sofá deslizante. Os acabamentos são precisos e o sistema multimédia é de boa qualidade. O carro oferece boa aderência à estrada e reação rápida ao mudar de direção. Embora o foco não seja o desempenho esportivo, os motores estão prontos de qualquer maneira e oferecem baixo consumo de combustível. As versões 1.0 TCe GLP contêm Custo um pouco mais alto Em comparação com as versões apenas a gasolina, mas oferece a máxima economia de combustível. Aqueles que procuram um pouco mais de potência devem considerar a opção híbrida moderada de 140 cv.

Rinoceronte Arcano É um SUV cupê derivado do Captur e tem 34 cm de comprimento. Apesar da linha aerodinâmica, oferece habitáculo e porta-malas muito espaçosos. A oferta de equipamentos é fantástica Os acabamentos são de boa qualidade. O carro tem boa aderência na estrada, com direção pronta mesmo que um pouco abafada, sem ficar rígido em buracos. A visibilidade traseira é fraca e falta o limpador do vidro traseiro. Para quem procura um desempenho mais agressivo, recomendo a versão 1.3 RS Line. Caso contrário, para quem prefere uma opção mais barata, mais silenciosa, mas menos responsiva, existe a versão 1.6 full hybrid.

Renault Austral É um crossover de tamanho médio com um design moderno e dinâmico sem ser avassalador. O interior apresenta um painel personalizado, com duas telas dispostas em uma configuração L. O carro é impressionantemente ágil e tem aceleração notável com todos os motores disponíveis: o híbrido moderado de três cilindros de 1,2 litros e o híbrido moderado de quatro cilindros de 1,3 litros. . motor de cilindro. o Variantes do Esprit Alpine Apresenta detalhes de estilo mais esportivo.

Confiabilidade, qualidade e problemas do carro Renault

O organismo europeu independente chama-se EuroNCAP Há quase 25 anos que testa a segurança de automóveis novos e fornece classificações em quatro categorias específicas: proteção para adultos e crianças no interior do veículo em caso de colisão simulada (frontal, lateral e contra um pilar) e proteção do veículo capacidade de reduzir as consequências para utilizadores vulneráveis, como peões e ciclistas, em caso de acidente, Colisões e eficácia dos sistemas de assistência ao condutor na prevenção de acidentes. Nos últimos meses, os sistemas de assistência ao condutor tornaram-se cada vez mais importantes, pois contribuem para a obtenção de pontuações elevadas.

para’A última versão do carro elétrico Renault Zoe Recebeu zero estrelas devido a uma fraca classificação de protecção dos ocupantes, disponibilidade limitada de sistemas de assistência ao condutor e problemas com protecção inadequada da anca, tórax, pescoço e cabeça tanto para os ocupantes como para as crianças.

Em geral, eu Sistemas de condução assistida Renault No entanto, alcançaram a pontuação máxima nas classificações do Euro NCAP, que é definida como muito boa. Os carros impressionaram os engenheiros com a sua capacidade de fornecer um suporte ideal ao condutor sem causar dependência excessiva do sistema de condução semiautónomo. O Euro NCAP reconheceu a excelente capacidade dos sistemas da Renault para responder às características da estrada, reduzir a velocidade mais cedo nas curvas e rotundas, melhorar a segurança do condutor e reduzir a fadiga.

Ambos os veículos estão equipados eExcelentes sistemas de segurança de backup Eles foram elogiados por comunicar com precisão as capacidades e limitações de seus sistemas. O Renault Austral Active Driver Assist obteve a pontuação mais elevada de qualquer sistema de assistência à condução testado até à data pelo Euro NCAP. Além disso, de acordo com o programa Euro NCAP, o Renault Austral reage plenamente às manobras dos outros veículos.

De um teste a outro, os recalls são intervenções técnicas promovidas pelas próprias montadoras para resolver possíveis falhas de projeto, defeitos de componentes ou problemas encontrados durante a produção do veículo. Estas verificações, bem como quaisquer reinicializações, são totalmente gratuitas e realizadas pela rede de assistência autorizada do fabricante.

No caso do Renault Twingo, umIrregularidades na suspensão dianteira esquerda. É possível que o suporte do eixo primário, elemento que conecta a roda à suspensão, esteja com defeito devido a um erro de fundição durante o processo de fabricação. A falha deste componente tornaria o veículo difícil de controlar. Em Itália, foram identificados 1.323 veículos afetados e o código de referência do componente foi verificado primeiro.

Foram identificados casos de erosão prematura e assimétrica pneus dianteiros Num Renault Espace, uma infracção que poderia ter resultado numa perda repentina de pressão ou num pneu furado a longo prazo. Oficinas autorizadas pela montadora do veículo se encarregaram de ajustar o alinhamento das rodas e substituir os parafusos de fixação do antebraço para solucionar o problema. Em Itália, foram identificados 1.016 veículos afetados por esta campanha de intervenção.

no Renault Kangoo Sistema de fixação dos bancos da terceira fila O piso pode se desgastar com o tempo, afetando a vedação adequada. A reparação teve que ser feita para evitar o risco de afrouxamento dos bancos em caso de travagem brusca ou acidente. Na Itália, foram identificados 89 carros que precisam ser verificados quanto a este problema.

No Renault Clio, os dois parafusos que conectam a parte inferior do sFolha absorvente de choque na junta da roda dianteira esquerda Ele pode quebrar devido ao torque excessivo. Para evitar o risco de falha mecânica na parte dianteira, com consequências catastróficas, foram substituídos tanto os amortecedores dianteiros como os parafusos e porcas de fixação. Foram identificados vinte carros afetados, todos fabricados no mesmo dia.