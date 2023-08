620 HP V6 ou elétrico

Alfa Romeo Trouxe uma novidade para ele estrear supercarros. ele é chamado 33 maneiras, como o carro esportivo da década de 1960 que o inspirou. Este formulário será feito em apenas 33 amostrasTodos já estão esgotados. Para a montadora, o novo 33 Stradale é também uma declaração de como serão seus futuros carros em termos de estilo e experiência de direção. Cada amostra será fabricada com um processo artesanal único. Precisamente por esta razão, com o novo 33 Stradale, a marca italiana lançou também o novo modelo “Oficina Alfa RomeoOnde designers, engenheiros e historiadores primeiro ouviram os potenciais compradores e depois criaram o carro. O novo supercarro combina o passado e o futuro da Alfa Romeo. Por isso, além de ser oferecido em versão endotérmica, o novo 33 Stradale Também será elétrico.

O estilo do novo supercarro é obra do Centro Stile Alfa Romeo. Alejandro Mesonero RomanosO chefe do departamento de design da montadora explica: “Design respeitosamente inspirado na obra-prima de Franco Scaglione de 1967, com um olhar arrojado nas linhas dos futuros modelos Alfa Romeo.“. As referências ao modelo anterior são claras. Na verdade, as proporções do novo desportivo estão em linha com os modelos do passado. A frente do novo 33 Stradale é dominada pelo clássico emblema trilobado da Alfa Romeo em fibra de carbono. Depois encontramos algumas referências ao 33/2 como o ‘V’ no capô, componente único que integra capô e guarda-lamas. Outra referência ao modelo do passado é a presença de faróis com desenho oval.

Outra referência ao 33 Stradale do passado é a cauda decepada do novo supercarro. Por outro lado, os faróis redondos na traseira são uma evolução dos do passado. Muita atenção tem sido dada desenvolvimento da aerodinâmica que são otimizados para desempenho máximo. Por exemplo, há uma entrada de ar sob os grupos ópticos dianteiros que foi projetada para direcionar adequadamente o fluxo de ar para os radiadores. Por outro lado, um braço de suporte para os espelhos retrovisores permite direcionar o fluxo de ar para as entradas laterais, a fim de maximizar o desempenho. Na frente há também um divisor de fibra de carbono enquanto na traseira encontramos um extrator. O novo 33 Stradale tem um Cx de 0,375. Interiores Tem um design simples, que é sempre uma homenagem ao modelo do passado. Os sortudos clientes que tiverem a oportunidade de colocar este supercarro na garagem poderão escolher entre dois modelos diferentes: Tributo e Alfa Corse. O primeiro homenageia o modelo original, enquanto o segundo proporciona um ambiente desportivo. Na frente do motorista está o display digital do instrumento.

O volante de três raios em alumínio (Tributo) ou fibra de carbono (Alfa Corse) não possui comandos. Dependendo do modo de condução selecionado, “Road” ou “Track”, o painel de instrumentos possui gráficos diferentes. Os designers da Alfa Romeo removeram todos os elementos desnecessários. Os controles estão localizados na parte inferior do painel, próximo ao túnel central ou no teto, como nos aviões. Materiais como fibra de carbono e Alcantara foram utilizados no interior. Por outro lado, os bancos são estofados em couro Poltrona Frau, uma reformulação dos bancos originais. No entanto, cada modelo vendido será personalizado graças às inúmeras variações de cores da carroçaria, estofos e materiais.

O novo Alfa Romeo 33 Stradale tem Fibra mono carbono Com rodas dianteiras e traseiras de alumínio. Para garantir elevados níveis de rigidez e segurança, a estrutura do telhado é feita de fibra de carbono e alumínio com dobradiças especialmente desenvolvidas para fixar as portas borboleta. As molduras dos vidros também são feitas de carbono, enquanto o vidro traseiro é feito de policarbonato. O supercarro é apresentado com motor de combustão interna e motor elétrico, como era inicialmente esperado. Primeiro, temos Motor V6 biturbo de 3 litros com 620 cv Está conectado a uma caixa DCT de 8 velocidades. A tração é traseira e há também um diferencial eletrônico de deslizamento limitado. A mecânica é, portanto, a de um Maserati MC20. Com esta unidade de potência, o carro é capaz de atingir A velocidade máxima é de 333 km/h Aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos. Existem dois modos de condução, conforme mencionado acima. O modo Strada garante conforto e prazer de dirigir. Alternativamente, o modo Track permite obter desempenho máximo. Nesta configuração, o motorista pode decidir desativar o controle de tração.