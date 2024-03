Home Gym que combina com os móveis: ótimas ideias para treinar sem abrir mão de espaço

Você não tem tempo de ir à academia mas não quer desistir de treinar? Não tem problema: vamos ver como montar uma academia em casa.

Muitos de nós não temos tempo suficiente para ir regularmente à academia. Mas todos sabemos o quão importante é o treinamento. Então vamos ver como criar uma pequena academia doméstica que combine com o restante dos móveis.

Praticar exercícios é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, é muito benéfico para a saúde e permite prevenir diversas doenças, principalmente doenças metabólicas como diabetes, colesterol, triglicerídeos elevados e hipertensão. Em segundo lugar, o exercício ajuda-nos a manter a forma física e a combater o excesso de peso e quilogramas.

Academia em casa? Sim, mas intencionalmente: a solução que você procura

paraTreinar regularmente ajuda a manter a massa muscular Assim, ajuda-nos a manter um corpo em forma, esguio e harmonioso. Todos teremos que treinar pelo menos 3/4 vezes por semana. O problema é que entre trabalho e família pode ser difícil encontrar o tempo necessário.

Desde o início da pandemia de Covid, muitos começaram a treinar em casa utilizando pequenas ferramentas. Na verdade, é preciso muito pouco para montar uma academia em casa, mesmo que você não tenha muito espaço. Os designers contemporâneos pensaram em acessórios de decoração que também podem ser utilizados na prática desportiva.

Exercitar-se e treinar com pesos é bom para sua saúde e boa forma. Também ajuda a aliviar o estresse. Se você não tem tempo para ir regularmente à academia, não se preocupe: você pode criar uma mini academia em sua casa mesmo que tenha um espaço pequeno.

As pessoas mais sortudas que possuem uma casa grande podem usar um cômodo inteiro como academia Assim, eles também podem comprar bicicletas ergométricas, esteiras, máquinas de ombro, barras para agachamento, halteres diversos e outras máquinas. No entanto, a maioria de nós mora em apartamentos de dois quartos Você tem que ser capaz de encaixar tudo. Mas os designers mais modernos pensaram nisso e, de fato, criaram acessórios de decoração multitarefas.

Por exemplo designers Lucas Beltrão E Saba Nabawi Tavarshi, Eles projetaram isso durante o bloqueio de 2020 Forfit, um conjunto de mobiliário de sala que pode ser convertido em equipamento de treino. Cabide EpimedesPor exemplo, possui degraus que podem ser removidos e podem ser usados ​​como pesos para treinar os braços.

Banco IásiosNo entanto, pode ser usada como uma barra de 12kg para treinar ombros ou fazer agachamentos e estocadas enquanto o topo da minimesa idas Pode ser usado como sino para os famosos balanços e é um exercício muito importante para treinar os glúteos.

em vez de Scavolini pensou em criar uma pequena área de fitness no banheiro Graças à estrutura montada na parede que lembra uma estrutura clássica Descanso de ombro sueco, onde podem ser instalados equipamentos de ginástica e móveis de banheiro. no fim Marca escandinava Fetwood Oi Projetada com um design sóbrio, linear e muito clean, a coleção de equipamentos de ginástica foi pensada para ficar exposta na sala.