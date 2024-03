Máquina de lavar louça embutida, compre esta máquina de lavar e não tem como errar: a melhor em termos de eficiência e qualidade segundo a Altroconsumo

São as melhores máquinas de lavar loiça de encastrar que passaram de forma brilhante nos testes de qualidade realizados pelos especialistas da Altroconsumo.

A cozinha bem equipada e equipada dispõe ainda de máquina de lavar loiça, entre os muitos eletrodomésticos disponíveis. Na verdade, é um item essencial para quem lida diariamente com a lavagem de louças e utensílios. Principalmente se houver muita gente à mesa e, portanto, uma grande quantidade de pratos, copos e talheres que precisam ser lavados diariamente.

A Altroconsumo realizou recentemente análises a diferentes modelos de máquinas de lavar loiça de encastrardecreto Quais são os modelos mais eficientes? Tanto em termos de facilidade de carregamento, programas e funções, como obviamente também em termos de consumo de energia por ciclo de lavagem. Vamos ver quais foram os resultados.

As melhores máquinas de lavar embutidas, segundo a Altroconsumo

Se você também está procurando uma sugestão Para escolher a melhor máquina de lavar loiça de encastrar pode confiar nos resultados dos especialistas da Altroconsumo Que divulgou uma lista dos melhores modelos desses aparelhos. Para criar esta classificação, os especialistas levaram em consideração vários critérios. Como capacidade e facilidade de download, funções disponíveis e programas disponíveis. Depois as características específicas quanto ao consumo de energia.

Foram analisados ​​86 modelos de lava-louças Lâmpada compacta com dimensões padrão, ou seja, 60 cm. E dezesseis modelos de máquinas de lavar louça pequenas, ou seja, apenas 45 cm. Estas últimas são soluções que poupam espaço e, portanto, são adequadas para instalação numa pequena cozinha e podem ser perfeitamente integradas com os móveis.

Quais são os melhores modelos de máquinas de lavar louça embutidas que consomem menos e dão excelentes resultados? Quanto aos modelos clássicos, ou seja, o tamanho padrão 60 cm, ficamos em primeiro lugar com uma pontuação de 73 Bosch SMD6TCX00E. desenhar com AEG FSE74717P. Ambos os especialistas relataram menor consumo de eletricidade e maior consumo de água, mas tiveram dificuldade em limpar tachos e panelas com crostas.

Depois segue a lava-louças com 72 pontos Pico BDIN38644D. Com 71 eu estou lá Whirlpool WIO 3O41 PL E a Eletrolux EEZ69305LIsto com uma nota negativa em relação ao ruído. As melhores máquinas de lavar louça embutidas finas de 45 cm são Bosch SPV4HKX53E Quem marcou 62 pontos, empatou com Ponto quente – Ariston HSIC 3T127 CÉ o melhor em termos de qualidade e preço.

Seguiram-se as máquinas de lavar loiça com 61 pontos Samsung DW50R4050BB E Doces CDI 1L949. Enquanto com 60 pontos Bosch SRV2HKX41E Foi o único que não apontou pontos fracos, pois tinha programas eficazes, baixo consumo e também era silencioso.