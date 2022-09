Vamos atingir o asteroide para mudar seu curso”: anúncio da NASA causa pânico

Não é o título do próximo filme horrível de Hollywood, Há um asteróide viajando perto do planeta Terra. A missão Dart da NASA visa desviar o curso do asteroide Demorphos. Mas esta primeira missão será apenas um teste para ver se essa abordagem pode desviar algo perigoso para o nosso planeta.



O foguete Falcon 9 da Space X realizará esse feito. O lançamento ocorreu em 24 de novembro de 2021. O foguete chegará ao asteroide em 27 de setembro, às 01h14, horário italiano, e pousará a uma velocidade de cerca de 24 mil quilômetros por hora, tentando mudar seu curso.

A bordo há também O pequeno satélite italiano LiciaCube da Agência Espacial Italiana (ASI)que será disparado antes do efeito a ser fotografado.

Elon Musk vai nos salvar

O Falcon 9 viajou cerca de 11 milhões de quilômetros para chegar a um sistema binário composto por dois asteroides. o maior, Didymus tem um diâmetro de 780 metrosEnquanto Dimorfosque gira em torno de seu irmão mais velho, Tem um diâmetro de 160 metros. Para se ter uma ideia do tamanho, o diâmetro do objeto que explodiu em 2013 sobre Chelyabinsk, na Rússia, era de apenas 18 metros.

Como os dois asteroides orbitam um ao outro, será fácil ver se o impacto da espaçonave Space-X alterou com sucesso a órbita de Demorphos.

Para verificar os efeitos da missão e estudar seus efeitos em detalhes, os dois asteróides também serão unidos por outra missão espacial. lá Missão HERA da Agência Espacial Europeia (ESA)Em cerca de 4 anos chegará ao asteroide Dados de impacto do Falcon 9 relatados.

A importância das pesquisas e missões espaciais

Essas missões são extremamente importantes tanto para os cientistas da NASA quanto para o futuro do nosso planeta. A presença de corpos celestes no espaço de tais dimensões representa uma ameaça à segurança do nosso planeta e à preservação da vida como a conhecemos.

O sucesso destas missões pode provar-nos A capacidade de nos defendermos dos perigos do espaço. Sem considerar que temos uma necessidade intermitente de dados e cálculos, somente graças a essas missões poderemos entender os caminhos e órbitas e nos preparar para salvar o planeta no futuro.

Finalmente: não nos preocupemos, a NASA anuncia sua disposição de mudar o curso do asteroide gigante. Para tranquilizá-lo ainda mais, saiba que a órbita está muito distante do nosso planeta e que não estamos em perigo!