Stellar Blade: ShiftUp revela o modelo usado pela protagonista Eve no jogo PS5

De certa forma, parece que sim Lâmina estrela Tornou-se um dos jogos mais esperados de 2024, e a bela presença do herói Véspera Ela parece ser uma parte fundamental do sucesso do jogo, por isso é interessante saber quem ela é modelo Foi tomado como base para a criação do personagem, conforme revelado pela própria equipe coreana ShiftUp.

Como podemos ver no post X publicado pelos desenvolvedores abaixo, o modelo no qual a personagem de Eve se baseia é um modelo coreano Shin Jae YeonShiftUp também anunciou, revelando um item que não era oficial até agora.

Conforme explicado na carta, “Em Stellar Blade, o corpo de nossa heroína Eve dependia de… Digitalização 3D Modelo coreano Shin Jae Eun.