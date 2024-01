As primeiras imagens do Google Pixel 9 confirmam bordas planas e três câmeras traseiras

Depois de ver as primeiras renderizações do Pixel 9 Pro, surgiram aquelas versões com tela menor Pixel 9, também neste caso criado pelo vazador OnLeaks e publicado pela 91Mobiles. Lembre-se, ambos os smartphones devem ser anunciados pelo Google Durante o segundo semestre do ano.

Tela menor

O Pixel 9, como visto no Pixel 9 Pro, também deve ter esse recurso Tela com diagonal um pouco menor Comparado ao modelo atual. De acordo com as informações repassadas pelo vazador, na verdade, a placa foi utilizada Deve ter 6,1 polegadasAs dimensões totais são 152,8 x 71,9 x 8,5 mm. Bordas de metal planas confirmadas Que se curva ligeiramente na parte traseira para se alinhar com o vidro. Conforme mostrado na renderização, o botão liga / desliga e o controle de volume serão colocados no lado direito do dispositivo. Porém, do lado esquerdo não deve haver botão, apenas a antena.

Bordas metálicas planas

Na parte inferior está a clássica porta USB Type-C, a grade do alto-falante do sistema e a bandeja que abriga o cartão SIM. Por fim, na parte superior, um espaço em formato de conta criado para integrar a antena mmWave (na versão americana) e o microfone. Espessura de 8,5 mm, também neste caso, Subirá para 12,0 mm no ponto onde a ilha está localizada O que inclui as câmeras é definitivamente diferente da câmera atual. Na verdade, os renders destacam um design semelhante ao que a Samsung adotou nos últimos anos na parte traseira do Galaxy Z Fold3, mas é organizado. Horizontalmente, não verticalmente.

Três câmeras traseiras

É interessante notar que, diferentemente das gerações anteriores, também está presente no Pixel 9 Haverá três câmeras traseiras. Mas no momento não há informações sobre os tipos de lentes que o Google utilizará. Os programas ainda aparecerão também Sensor com óptica de periscópio. READ Vídeo em alta velocidade