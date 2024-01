Horizon Forbidden West Complete Edition: data de lançamento para PC, trailer e recursos técnicos

PlayStation anunciado Versão completa da data de lançamento do Horizon Forbidden West Na versão para PC. Jogadores de PC poderão aproveitar as aventuras de Aloy 21 de março de 2024 No Steam e na Epic Games. A pré-compra já está disponível. O DLC Burning Shores também está incluído.

Versão completa do Horizon Forbidden West Incluirá: