Giulia Terzi realiza seu sonho: “Edoardo chegará em fevereiro”.

Um sonho na gaveta e outro no berço. Estes são os planos de Giulia Terzi para os próximos meses, enquanto se prepara para concretizar os seus projetos desportivos e familiares. Mas comecemos pelo último, porque na segunda quinzena de fevereiro Giulia, nadadora paraolímpica de 28 anos de Arzago d'Adda, que trabalha para Paul Varese, Edoardo e Poderá então voltar a concentrar-se no seu objetivo desportivo mais importante, que são os Jogos Paralímpicos de Paris, agendados entre o final de agosto e a primeira semana de setembro. A chegada de Edoardo concretiza um sonho de Terzi e Stefano Raimondi, também nadador paraolímpico italiano que joga no Fiem Oro.

A nível desportivo, Giulia Terzi nunca parou e mal pode esperar pelo regresso às competições: “Estive na piscina até ao Natal e ainda agora, faltando alguns dias para o evento, continuo a fazer treinos diferentes. Sessões, mesmo que todos me aconselhem a descansar – admite -, por isso terei que ficar fora da água cerca de quarenta dias e depois poderei finalmente retomar o trabalho quase regularmente. “Pelo menos esses são os meus planos, mas tudo vai depender das consultas médicas”.

A nadadora Arzago Dada volta então o olhar para as próximas provas oficiais: "A minha participação no Campeonato da Europa é duvidosa. Tenho os tempos de qualificação para poder participar, mas o evento está marcado no Funchal, Portugal, de 21 a 27 de abril, e terei que lidar não só com os meus preparativos, mas sobretudo com um bebé de dois meses . . "Portanto, o objetivo mais importante serão as Paraolimpíadas de Paris: tenho que estar na piscina nos primeiros dias de setembro, para os 100m, 400m livre e 50m borboleta."

O que vem a seguir para Paris?