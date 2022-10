Microsoft e Activision Blizzard, aquisição em consideração pelas autoridades chilenas – Nerd4.life

EU ‘Obsessão A partir de Activision Blizzard A partir de Microsoft Oficialmente em consideração autoridades chilenasQue deverão se manifestar sobre o assunto no prazo de trinta dias, ainda que com possibilidade de aumentá-los para sessenta em caso de necessidade.

Assim como no caso do antitruste brasileiro, que concordou com a aquisição, temos um problema opinião não vinculativa Em relação ao resultado real da transação, que pode de alguma forma influenciar as decisões de outras comissões.

O perfil do Twitter de um usuário chileno que lida com notícias de jogos indica que uma revisão do acordo entre a Microsoft e a Activision Blizzard no Chile começou oficialmente e que o promotor econômico do país tem trinta dias (mais trinta adicionais, se necessário) para tomar um resolução Se necessário, prossiga para a etapa 2.

Sabemos que nos últimos dias a União Europeia pediu aos desenvolvedores suas opiniões sobre a aquisição da Activision Blizzard, então, mesmo nessa frente, a situação está se movendo de forma relativamente rápida.

Muitos insiders estão confiantes de que o acordo será aprovado, embora permaneçam dúvidas sobre o momento.