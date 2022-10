Wifi grátis? Não há solução certa, tenha cuidado com as notícias ao seu redor

Você quer economizar dinheiro e não pagar pela conexão com a internet? Muitas vezes falamos de Wi-Fi gratuito em redes públicas, mas cuidado: não é o que parece! Existem riscos significativos associados ao uso de tais soluções

Você tem um Conexão de internet de alto desempenho Está se tornando um grampo hoje em dia, especialmente em casa. Seja para aprendizado remoto ou para trabalho inteligente, é essencial ter uma cobertura de rede que possa suportar downloads de arquivos pesados ​​ou chamadas constantes.

Sem exceção conforto, com plataformas de streaming e visualização de vídeo que continuam a prosperar. Há também jogos que estão registrando números cada vez maiores. Há outro fenômeno que viaja em paralelo: a poupança. Nesse sentido, há muitas notícias na Internet que enfatizam sua acessibilidade redes públicas e gratuitas. Mas tenha muito cuidado, pois você pode correr riscos muito graves.

Wi-Fi gratuito, não se conecte a redes públicas ao seu redor

Um serviço agora oferecido por todos os principais municípios italianos, projetado para permitir que qualquer pessoa o faça Conecte-se ao WiF gratuitamenteSem navegação na internet. Ou mais simplesmente para usar as plataformas de mensagens e redes sociais. “Se você quer economizar, esta é a melhor solução“Diga várias notícias na rede, mas tome muito cuidado, porque na realidade não é assim. Existem grandes riscos vinculados ao uso de redes públicas.

Entre os principais motivos pelos quais os usuários se tornam Vítimas de hackers e cibercriminosos, Na verdade, existem redes que oferecem WiFi grátis! Agora, qualquer pessoa maliciosa conhece métodos infalíveis Para ligar para smartphones ilegalmente de pessoas conectadas a redes públicas. Eles foram capazes de transmitir malware perigoso e roubar credenciais de login úteis e dados confidenciais.

Dado o exato período histórico que estamos passando, com alarmes relacionados a ele Ataques de malware e phishing que se seguem, é muito importante monitorá-los. Recomendamos dar uma olhada no arquivo Muitas ofertas Fornecido pelos principais fornecedores que operam na Itália. Com apenas alguns euros por mês, você pode desfrutar de dezenas (se não centenas) de shows Também em 5Gcom a rede nacional a operar cada vez mais.