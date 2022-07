Parlamento pede nova lei para regular videogames

Uma nova lei para regular os videogames O Parlamento apresentou uma nova proposta com acusações muito severas.

Cientista Videogames Está se tornando cada vez mais complexo e em camadas, e é por isso que examinar as mudanças e regras que movem o mercado é mais do que um simples exercício. O mundo dos videogames não é mais um bom lugar, mas agora que se transformou em uma enorme realidade econômica global, o mundo dos videogames está mudando e, infelizmente, nem sempre para melhor. Aceno dinheiro Jogadores novos e promissores que estão dispostos a gastar muito para ganhar e dominar os outros preferiram o surgimento de novas maneiras de aumentar os lucros dos videogames.

E aqui hoje, anos depois, nos encontramos falando de mecânicas que não são saudáveis ​​para ninguém, como um mecanismo caixa de saque, que permite que você ganhe prêmios aleatórios comprando “caixas” no mundo do jogo com dinheiro real. Pense no que acontece com FIFA Ultimate Team por exemplo. Depois, há os jogos Pague para ganhar, que coloca o progresso de sua aventura atrás de uma parede de compras opcionais que são de fato necessárias para competir online ou continuar no jogo. E agora estamos falando sobre isso nova lei.

Lei contra microtransações em videogames

No Parlamento Na Holanda, de fato, muitos partidos se uniram para tentar acabar com o que está acontecendo com loot boxes e microtransações em videogames. E ele não está falando apenas de um mecanismo semelhante ao de Aventuramas também pelo importante impacto que estes mecanismos têm nas crianças que jogam videojogos.

Na verdade, o movimento começa com “Quarto, eu notei que Crianças são manipuladas em videogames para comprar microtransações E que o chamado prêmio em dinheiro é uma forma de jogo…”. Uma definição muito pesada, que certamente não deve ser tomada de ânimo leve. A proposta é apresentada ao governo ‘Para investigar a possibilidade de Prêmio em dinheiro proibido também na Holanda e, quando necessário, alterar a lei”. Aqui relatamos um jogo a um preço incrível, não se paga para ganhar!