God of War Ragnarok: DLC está aqui e será anunciado muito em breve, de acordo com o relatório

Dada a importância de God of War: Ragnarok, a hipótese mais lógica seria que ele fosse revelado com grande alarde durante Prêmios de jogos 2023 No dia 7 de dezembro ou no caso de jogo organizado pela Sony. A última vez que o PlayStation foi agendado para meados de setembro, a premissa de uma nova apresentação até o final do ano certamente não deve ser descartada.

Rumores sobre a expansão de God of War: Ragnarok

Como é habitual nestes casos, gostaríamos de salientar que se trata de informação não oficial e por isso deve ser tratada com cautela, embora duvidemos que um portal como o ArenaJugones se exponha a tal ponto sem verificar a autenticidade desta informação. Suas fontes.

Por outro lado, esta não é a primeira vez que se fala em potencial conteúdo adicional para God of War: Ragnarok. A primeira indiscrição nesse sentido foi lançada em agosto passado pelo famoso vazador The Snitch, conhecido por sua grande precisão de conselhos, que anunciou na época que os trabalhos do projeto estavam aproximadamente 60% concluídos, e estava previsto para ser lançado no futuro. 2024.

No mês passado, o ViewerAnon também informou que “Santa Monica Studio está trabalhando em novo material para God of War”, sugerindo o desenvolvimento de conteúdo para download (DLC) ou mesmo uma “semi-sequela” de maneira semelhante a Uncharted 4: The Lost Legacy. e Homem-Aranha da Marvel. : Miles Morales.