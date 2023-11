Alan Wake 2: Patch 1.08 está disponível com mais de 200 correções e melhorias

Entre as mudanças específicas da plataforma mais notáveis ​​está uma melhoria no alias de imagem no modo de desempenho para Xbox Série S O problema que fazia com que as configurações gráficas do PC fossem redefinidas toda vez que o aplicativo era reiniciado foi resolvido e foi adicionado suporte de arrastar e soltar para gerenciamento de inventário usando o mouse.

Portanto, encontramos mudanças em quase todos os aspectos do jogo, incluindo Problemas relacionados a tarefas específicas Ou legendas, interface do jogo ou sincronização labial e erros de legenda. Também se fala de pequenas melhorias de jogabilidade que não são melhor definidas e de orientação assistida por controlador mais precisa em certas situações de aventura.

Alan Wake 2, um dos melhores jogos de outubro

Parece que Alan Wake 2 no momento não traiu em nada as expectativas, a ponto de ser coroado com Super Mario Bros. Wonder foi eleito os melhores jogos de outubro de 2023 pelo conselho editorial e leitores do site Multiplayer.it.

Em nossa análise de Alan Wake 2, mostramos que o mais recente esforço da Remedy apresenta uma narrativa envolvente e sequências de ação memoráveis, bem como uma conquista técnica impressionante. Porém, ficamos surpresos com a falta de limpeza do código do jogo, que os patches dos últimos dias proporcionam, a pouca variedade de cenários, inimigos e armas e, em geral, a jogabilidade que foi relegada a segundo plano para dar ampla espaço para a narrativa.