O Alfa Romeo 33 voltará à vida? As fotos são assustadoras

O Alfa Romeo 33 é um dos modelos que mais marcou a história desta marca, e agora existe uma versão que faz sonhar os fãs.

marca comercial Alfa Romeo Ela é sempre muito esnobada pela mídia, devido às incríveis obras-primas que criou ao longo de sua história. A casa em Ares, agora parte do acervo estrelaspassa por uma transição importante, dadas as escolhas que faz em relação ao futuro, que o afastam das suas origens.

O objetivo, de fato, é eletrificar totalmente a gama até 2027, o que significa trabalho real. Na verdade, a Alfa nem sequer tinha um modelo híbrido no interior até pouco mais de um ano atrás, quando o Tonale SUV recebeu uma transmissão elétrica, juntamente com uma peça de motor de combustão. Os tempos, como bem sabemos, mudam para todos, mas as obras-primas do passado não são esquecidas.

Uma das mais belas criaturas da Alfa Romeo é certamente o 33 Stradale, cujo preço estimado é hoje 4 milhões de euros, em comparação com apenas 18 amostras feitas. Nas linhas a seguir, revelaremos uma reinterpretação, na verdade uma versão fiel, desse maravilhoso carro. O trabalho foi incrível.

Alfa Romeo, aqui está o 33 Stradale da MAT

Às portas de Turim, na pista Cerrina di Rivalta, que é como uma pista de kart,Alfa Romeo 33 Stradale assinado por esteiraqualquer Indústria automotiva em TurimOu uma réplica do incrível carro Alfa Romeo, construído em 12.000 horas de trabalho duro.

Tudo isso foi feito a pedido de um rico cliente alemão que encomendou sua construção. O projeto foi idealizado pelo ex-engenheiro da Pininfarina Paolo Jarellae muitos obstáculos foram superados antes da formalização do lançamento do carro, que teve que percorrer muitos quilômetros de testes durante sua preparação.

O motor é um V8 de 2600 cc, que vem da Alfa Romeo Montreal, onde foram realizadas muitas obras e restaurações. Na verdade, o sistema de injeção direta de gasolina foi removido, a caixa de câmbio montada e remontada várias vezes, a fim de encontrar a melhor posição possível.

A coloração também é ótima, com uma espécie de videira vermelha que lhe confere o frescor do passado. Em suma, é uma verdadeira obra-prima, que certamente agradará ao cliente que a encomendou à medida. O preço, como você pode imaginar, é realmente insano, mas dado o trabalho árduo que foi feito neste modelo, é para todos.

Segundo estimativas, Estamos a falar de um valor entre 1,3 e 1,5 milhões de euros, que permitiu aos colecionadores alemães poupar bastante face ao modelo original, que já vale cerca de 4 milhões de euros. Este 33 Stradale agora foi renovado novamente e temos certeza de que o novo proprietário o aproveitará ao máximo.