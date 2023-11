Ferrari GTO quebra recordes

a Ferrari 250 GTO Subordinar 1962 Com chassis Scaglietti (nas imagens) No passado dia 13 de novembro, foi vendido em hasta pública RM Sotheby’s Em Nova York, por uma quantidade recorde de US$ 51,7 milhões (Mais de 48,3 milhões de euros). É a Ferrari mais cara já vendida em leilão, bem como o carro clássico mais caro vendido no mundo em 2023. Com carroceria vermelho carmesim e cor de corrida com o número 7, sua singularidade se deve ao fato de girar em torno de Um dos 34 exemplos Dos GTOs construídos sobre chassi Tipo 1962 (chassi 3765) e a única unidade originalmente equipada com motor de 4 litros. O carro conquistou uma vitória na classe e o segundo lugar geral na corrida de 1.000 km de Nürburgring de 1962, e em 2012 ganhou o Best in Show no Concours d’Elegance em Amelia Island, Flórida.

O carro leiloado estava nas mãos de Jim Geiger, importante colecionador de Ohio, há quarenta anos. O novo proprietário, cuja identidade é atualmente desconhecida, comprou-o em menos de 20 minutos, começando com uma oferta inicial de 34 milhões de dólares. O martelo caiu para US$ 47 milhões, mas um prêmio ao comprador de 10% elevou o preço total para US$ 51,7 milhões. Apesar de uma gravaçãona verdade era o preço final de venda Abaixo das expectativas. Nos dias que antecederam a venda, a casa de leilões RM Sotheby’s indicou que o valor do carro ultrapassava os 60 milhões de dólares.

o Registro anterior Pertencia a uma Ferrari 412P Berlinetta de 1967, que foi vendida por US$ 30,2 milhões em 17 de agosto. 2023 foi um ano de muito sucesso para a Ferrari; Segundo dados do Classic.com, 12 dos 15 carros vendidos no leilão deste ano tinham o logotipo do cavalo empinado. entre Outros carros Os mais vendidos deste ano incluem uma Ferrari 250 GT SWB California Spider 1962, que foi vendida por quase US$ 18 milhões em um leilão da Gooding & Co. em 2 de março, e uma Ferrari 250LM 1964, que foi vendida por 15,7 milhões de euros no Artcurial em 5 de julho. anteriormenteO cavalo empinado mais caro já vendido ao público foi uma Ferrari 250 GTO 1962, vendida por US$ 48,4 milhões Em um leilão da RM Sotheby’s em 2018.

De acordo com dados processados ​​por Classic.com, atualizados em 3 de novembro, o total Vendas de carros clássicos em 2023 Caiu 23,4% em relação ao ano anterior, de US$ 321,4 milhões em 2022 para US$ 245,9 milhões em 2023. Os leilões anuais durante a Monterey Car Week, considerada referência para valores de mercado, atingiram pouco mais de US$ 400 milhões (um número que leva… Todos os cinco leiloeiras consideradas). ) uma diminuição em comparação com US$ 473 milhões no ano passado.