São muitos jogos, e esse é o problema segundo a editora Nacon, que explica o porquê

De acordo com o chefe da editora NaconBenoit Clerc, o problema do mercado atual é que existe… Muitos jogos. Tudo isso é resultado do sucesso dos videogames durante a era do coronavírus.

“Existem muitos jogos no mercado atualmente”, diz Clerk. “Hoje vemos Resultados dos investimentos realizados após o vírus CoronaQuando o mercado estava explodindo e todos os jogos geravam muito dinheiro, muitos investimentos foram feitos. “Já se passaram dois ou três anos, então os jogos que vemos no mercado agora foram financiados naquela época e são muitos para os clientes jogarem.”

“Se você olhar para o Steam, Alguns dias são lançados 50 ou 60 jogos Em um dia, por isso é difícil conseguir atenção suficiente para desvendar o jogo. “Estamos vendo lançamentos que não têm dia, para usar uma expressão antiga do varejo, sem qualquer exposição a um título devidamente comercializado”.