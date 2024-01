O truque para se tornar viral no TikTok: você tem que usar esses “ganchos” e será muito fácil

Se você quiser se tornar viral no TikTok, há um truque que você deve aplicar imediatamente. Use esses “ganchos” e seus números aumentarão instantaneamente.

Um número crescente de usuários nos últimos anos Cultiva o sonho de se tornar um influenciador. Assim, você pode ganhar e viver simplesmente postando conteúdo de seu interesse no Várias plataformas sociais Suba no ranking com seguidores e interação. Uma das redes sociais mais fáceis de usar nesse sentido Definitivamente é o TikTok.

Que pode ser desfrutado um Sistema de mérito Para tornar virais os vídeos postados por contas recém-criadas. O importante é explorar as hashtags certas, seguir as tendências e implementar algumas delas Truques práticos. Hoje falaremos com você especificamente sobre Três “ganchos” que você deve sempre ter em mente.

Parece básico e simples, mas na verdade lhe dará a oportunidade de fazer isso Eles acabam em Bear Tee De muitas pessoas. Então as visualizações aumentam dramaticamente e com isso o número de pessoas também Curtidas, comentários e seguidores. Em suma, um método Verifique o algoritmo E não o oposto.

Tornando-se viral no TikTok: os 3 ‘ganchos’ para tentar imediatamente

E graças a esses três “ganchos” de que vamos falar, isso será possível Tornou-se viral no TikTok Imediatamente. Estes são alguns truques úteis que você pode usar no início de seus vídeos e são totalmente “Algoritmo amigável“Dessa forma, você quase vai conseguir Certeza matemática Porque se espalha muito, principalmente se o conteúdo for formatado e tiver boa qualidade e durabilidade Semelhante às necessidades de uma rede social.

O primeiro desses ganchos é “Não cometa esse erro.” Uma frase tão simples quanto eficaz. O usuário que o encontrar à sua frente ficará fascinado em entender por que esse erro foi cometido e quais as possíveis consequências. Ele provavelmente assistirá todo o TikTok para consertar e não cometer o mesmo erro novamente.

Outro gancho útil para se tornar viral é “Apenas 1% de vocês sabem”. Como você pode imaginar, a exclusividade sempre foi um fator interessante na web (e fora dela). Pensar que é possível descobrir informações únicas que praticamente ninguém conhece é um fator a levar em consideração. Para atrair pessoas e se espalhar amplamente.

no fim “Vou te contar um truque” O gancho final são palavras-chave projetadas especificamente para se tornarem virais. Cria-se uma conexão direta entre o criador e o espectador, pois a combinação de palavras chama a atenção. O truque pode se aplicar a qualquer coisa, mas o fato de ter sido revelado apenas neste vídeo específico significa que você não tem intenção de rolar para baixo antes do necessário.