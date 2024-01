CES 2024: A exposição é assombrada por Mario dublado com uma voz irritante

O 2024 Consumer Electronics Show, ou CES, se você preferir, não está apenas cheio de novidades tecnológicas para experimentar, mas também cheio de coisas estranhas. Um deles é A Mário hipotético Apelidado com Som realmente assustador Pela inteligência artificial.

O que você fez com o corpo?

Como você pode ver no vídeo anexado ao post sobre X abaixo, criado pelo usuário @ProbChild_, um Mario virtual aparece em uma caixa e responde às interações das pessoas. Infelizmente, ele tem uma voz que lembra mais a de um Dalek do que a de um personagem da Nintendo (para quem não sabe, os Daleks são uma espécie de robôs alienígenas e arquiinimigos de Dr. Who).

Como reportado IGN.com, o jogo virtual Mario para a CES foi criado pela Proto, que desenvolve software de comunicação via hologramas. Proto então carrega uma imagem 3D de Mario que usa inteligência artificial, ouve os visitantes e responde com uma voz feia de estilo italiano. Pena que copiaram Mario Briga.

Brincadeiras à parte, é difícil dizer se a Nintendo estava envolvida com Proto, ou seja, se deu permissão para que seu personagem fosse usado dessa forma na CES 2024. Considerando o quão sensível é o uso de sua melhor propriedade intelectual, achamos difícil acreditar que endossou tal Isto é perturbador, Mario.

Vários depoimentos mostram que outras personalidades apareceram na mesma caixa, como o CEO de uma empresa AARP. Um representante da própria AARP pediu a alguns visitantes que perguntassem a um Mario virtual onde comprar videogames e obtivessem a resposta para ir ao Target (com um logotipo aparecendo no holograma).

A premissa é que a Proto queria testar sua tecnologia, que parece ser projetada para criar assistentes virtuais em lojas, contando com parceiros de negócios.