Apple iPhone 13 256 GB atinge mínimo histórico na Amazon: preço extremamente baixo em 24 horas

Nova promoção em Amazonas Em relação ao ideal Apple iPhone 13 (256 GB) Meia-Noite Você achou Foi reformado Agora a 607 eurosou seja, com um desconto quase sem precedentes 31%. Frete rápido e grátis. Estamos falando de um aparelho que dispensa muitas apresentações, e ainda é um smartphone Entre os melhores desempenhos da atualidade Disponível no mercado, apresenta um design poderoso e versátil e um chip super-rápido Coloca turbo Para tudo o que você faz, ele foi projetado com Ceramic Shield, Mais difícil De qualquer vidro de smartphone.

Apple iPhone 13 (256 GB) Midnight Color, recondicionado: economize € 200 na sua compra Amazonas

Este iPhone é realmente lindo: sob o corpo ele pulsa alto Núcleo deslizante poderoso A15 Biônico Para desempenho ultrarrápido e Dr.Tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas O que fornece uma qualidade de visualização incrível Brilho de até 800 nitsParece ótimo mesmo em pleno sol. A bateria é muito grande, garantindo até 19 horas de reprodução de vídeo. O chip A15 Bionic ultrarrápido ultrapassa os limites do Modo Cinema, Modos Foto e Texto ativo E muitos outros empregos. Com o Bolso seguro Mantém suas informações pessoais, como Face ID e contatos, seguras. Possui maior eficiência, o que prolonga a vida útil da bateria.

Então, no nível da sala Estamos no topo:HUm sistema de câmera dupla de 12 MP (grande angular e ultra grande angular) com modos de foto, Smart HDR 4, modo noturno e gravação de vídeo 4K HDR com Dolby Vision garante fotos e filmes profissionais. Aproveite especialmente os recursos dedicada como Modo cinema Com profundidade de campo inteligente e mudança de foco automático em vídeos. FCâmera frontal TrueDepth de 12MP Ele também possui modo noturno e gravação de vídeo 4K HDR com Dolby Vision. Os estilos de fotos dão um toque pessoal às suas fotos. Mas, diferentemente dos filtros, eles editam seletivamente partes individuais das fotos, sem afetar o tom da pele.

Depois, há as conexões com a Internet: 5G está se aproximando Em todo o mundo, com streaming e downloads extremamente rápidos. E não só isso: o 5G tem a velocidade que você precisa para jogar jogos multijogador, compartilhar vídeos em realidade aumentada e fazer muitas outras coisas. É por isso que é compatível e quando a velocidade não é mais necessária, seu iPhone é ativado Consumo inteligente de dados para mudar para uma rede diferente e economizar energia.

Resumindo, não espere mais e queira tornar seu este excelente produto iPhone 13 (256 GB) A cor da meia-noite maçã. Nisso Atualmente você pode encontrá-lo por apenas € 607ou seja, com 31% de desconto! Frete rápido e grátis.

