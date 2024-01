Os melhores telefones a preços competitivos da Motorola

Descontos incríveis em smartphones Motorola (Pianetacellore.it)

Muitos telefones Motorola são oferecidos com grandes descontos no site do conhecido fabricante: você realmente economiza muito dinheiro.

Com a chegada do ano novo eles já apareceram Muitas ofertas atraentes O que se refere a toda uma série de produtos tecnológicos. Não podem faltar os telefones, que sempre foram os aparelhos mais desejados pelos usuários.

Nos últimos dias, algumas promoções envolvendo diferentes smartphones de grandes fabricantes têm recebido bastante repercussão. Entre estes está também a Motorolauma empresa que sempre conseguiu oferecer telefones ricos em recursos para gama alta, média ou baixa.

Motorola, descontos malucos: você economizará muito

Apenas alguns telefones Motorola são afetados pelos descontos incomuns. Basta acessar o site oficial do fabricante do smartphone Para encontrar a oferta mais adequada Para suas necessidades.

Um dos produtos mais populares é apresentado no portal da empresa, que é o Motorola Razr 40 Ultra. É um smartphone dobrável que a fabricante lançou no mercado no verão passado e que agora oferece com um grande desconto.

O dispositivo na verdade Desce do preço inicial de 1.199,90€ para 999,90€. Resumindo, ao adquirir este produto, o cliente poderá poupar uma quantia colossal de até 200 euros (desconto de 17%, editor).

Até o Motorola Razr 40, outro telefone que a empresa anunciou oficialmente em junho do ano passado, está recebendo uma oferta irrecusável. As poupanças são as mesmas garantidas com o modelo Ultra, ou seja, 200 euros: Em vez de 899,90€ do preço de tabela, os utilizadores interessados ​​gastarão 699,90€.

A oferta de um produto muito procurado como o Motorola Edge 40 Pro também é interessante, neste caso a economia é ainda maior. Acessando o site da Motorola Na verdade, você pode encontrar este dispositivo com um desconto de até 300 euros (699,90 euros em vez de 999,90 euros).

Muitas ofertas também para telefones de gama média

Com o Motorola Edge 40 a economia é ainda menor. Na verdade, o fabricante permite comprar este dispositivo por 449,90 euros150 euros menos que o preço inicial.

Para o Edge 40 Neo, o desconto é de 5%: os interessados ​​pouparão 20 euros no preço inicial, adquirindo-o por 379,90 euros.

Várias outras ofertas de gama média também apareceram no site da Motorola. Um dos descontos mais interessantes é definitivamente aquele relacionado ao Moto Edge 30 Neo. O modelo com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento é vendido por 239,90€, 160€ menos que o preço de tabela de 399,90€.

Também merecem destaque as ofertas que abrangem dois modelos de Moto G. O Moto G32 está disponível ao preço de 159,90 euros em vez de 229,90 eurosJá o Moto G23 pode ser adquirido com 33% de desconto, baixando o preço para 159,90 euros.