Teste de estrada e análises do novo Renault Captur 2023 em diferentes versões (um dos carros mais populares)

Renault Captur É um crossover compacto com um design bonito e moderno, muito popular na Itália. Detalhes como protetores de plástico escuro nas cavas das rodas e na parte inferior dão ao carro uma aparência mais musculosa do que a maioria de seus concorrentes.

Embora focado principalmente no conforto, o Captur oferece umaExcelente agilidade Seja na cidade ou nas curvas, graças ao baixo rolamento da carroceria e ao sistema híbrido que inclui motor 1.6 a gasolina e motor elétrico, juntos eles geram 143 cv. Embora o espaço do porta-malas seja limitado, a cabine é bem organizada e utilizável. Os acabamentos internos são minuciosos e o espaço a bordo é amplo, inclusive para os passageiros traseiros. O sistema multimídia é de alta qualidade. Vamos mergulhar nos detalhes:

Novo Renault Captur 2023 comentários e opiniões

lá Uma nova geração do Renault Captur Foi desenvolvido na plataforma CMF-B, que aumentou o comprimento do carro em 11 cm em relação ao modelo anterior e aumentou a distância entre eixos em 3 cm. O design do Captur mantém a postura distinta da primeira versão, mas assume um visual mais agressivo graças a uma grande entrada de ar no para-choque, novas luzes diurnas em forma de C e nervuras sólidas no capô.

o Lados esculpidos na parte inferior, com uma linha subindo para trás a partir da base das janelas e um teto descendo para trás para descansar no pilar C, dando uma sensação de impulso. A traseira distingue-se pelos faróis traseiros que incorporam e acentuam a forma em C dos faróis, e pelo pequeno vidro traseiro inclinado. Os interiores são requintados com design moderno e acabamentos atualizados.

Prancha churros frances É de dois níveis e o console é orientado para o motorista, o que cria uma aparência quase suspensa na versão com a alavanca de transmissão automática encurtada, que também oferece um prático compartimento de armazenamento. Os materiais e acabamentos foram melhorados. lá aparelhos digitais Tela configurável e vertical de 9,3 polegadas, sistema multimídia em versões mais ricas e convincentes. A cabine é espaçosa, com bancos amplos e bem modelados, enquanto o banco traseiro oferece bom espaço para as pernas dos passageiros. A posição de dirigir é confortável.

O porta-malas é grande e pode ser manejado melhor graças ao planador de 16 cm. láLimite de carregamento alto 78 cm do chão. Os equipamentos de segurança são excelentes e incluem muitos sistemas de assistência à condução não disponíveis anteriormente, como a travagem automática de emergência com reconhecimento de peões e ciclistas, cruise control adaptativo com função Stop & Go que permite ao automóvel seguir o trânsito, travagem autónoma, aceleração, Ângulo cego câmera de reconhecimento de sinais de trânsito e alerta.

sob a capa Um motor 1.0 turbo a gasolina de 3 cilindros e 91 CV (também com Fornecimento de GLP, mas com 10 cv a mais), o 1.3 mild hybrid de 140 cv e duas versões híbridas com o motor 1.6 litros naturalmente aspirado: a versão standard e a versão recarregável E-Tech Plug-in, que juntas fornecem 159 cv e 9,8 kWh bateria . Segundo o fabricante, o Versão do plug-in E-Tech Oferece uma autonomia totalmente elétrica de cerca de 45 km fora da cidade e 65 km em áreas urbanas. A estabilidade na estrada é segura, com alta estabilidade e um

lá Novo Renault Captur Oferece um leque alargado de opções, com várias soluções interessantes, entre as quais a gasolina e o GPL bicombustível e três variantes híbridas. O interior é amplo e com excelentes acabamentos, sendo também muito prático graças ao sofá reclinável de 16 cm. O equipamento de segurança é completo e também inclui controle de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go. O preço inicial é de 22.000 euros.

o Sistema de climatização automática de zona dupla Não está disponível como equipamento de série nem como opção. A soleira de carregamento, que fica a 78 cm do solo, é uma tarefa bastante difícil. A suspensão mostra uma resposta muito rígida ao lidar com buracos na estrada.