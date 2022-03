Vídeo de 14 minutos da situação em 17 de março de 2022 – Nerd4.life

Depois de uma longa espera, finalmente chegou a hora de ver um arquivo vídeo de jogo para Legado de Hogwarts, o novo jogo que se passa no mundo de Harry Potter. A filmagem foi compartilhada pela Sony PlayStation e Warner Bros. No decorrer Situação em 17 de março de 2022. O jogo foi gravado na versão PS5. Será publicado no final de 2022.

Somos um novo aluno que tem a capacidade de interagir com uma velha magia e terá que fazê-lo porque essa velha magia está de volta. Disseram-nos que poderíamos fazer parte de qualquer uma das quatro casas de Hogwarts e poderíamos criar o personagem livremente. Obviamente, teremos que seguir as lições, como poções, herbologia, transfiguração, defesa contra as artes das trevas e muito mais.

Nós também podemos Explorar Hogwarts entre uma aula e outra. Encontraremos passagens secretas e masmorras. Também haverá quebra-cabeças que devem ser resolvidos usando feitiços personalizados. Além disso, não faltam lugares em destaque de livros que nunca exploramos em jogos, como as cozinhas dos elfos ou o banheiro do governador. Estamos no passado, então não conheceremos os personagens conhecidos, mas não faltarão fantasmas escolares.

Nós também teremos que colidir com os deuses Orcs Rebeldes e Magos das Trevas, que serão aliados no Legado de Hogwarts. Haverá vários feitiços conhecidos pelos fãs para interagir com o ambiente e lutar: haverá maneiras de atacar e danificar, mas também repelir golpes, contra-atacar e encantar inimigos para repeli-los. Obviamente, seremos capazes de suportar os mesmos feitiços. Cada inimigo terá certas fraquezas em certos itens e certos tipos de magia.

Seremos capazes de completar Missões e desafios Legado de Hogwarts Para aprimorar nosso personagem, concentre-se também em feitiços específicos e escolha nosso estilo de jogo. Também poderemos criar poções e melhorar nossas roupas para serem mais resistentes. Plantas vivas, como a mandrágora, também podem nos ajudar. Também encontraremos muitos monstros mágicos que podemos salvar.

Você não vai perder a oportunidade de mosca de vassoura No Legado de Hogwarts. Também podemos ter aliados que nos acompanharão nas missões, nos ajudarão na luta e nos contarão sua história.

Então haverá quarto de necessidades Isso nos dará o que precisamos, ou seja, um espaço para estudar, nos capacitar, cultivar plantas, fazer poções e muito mais. Também poderemos criar nossa própria base.

Também iremos ao Legado de Hogwarts Fora da escola. Poderemos ir a Hogsmeade, onde encontraremos os vendedores, mas também os inimigos dos quais nos defender. As áreas fora da escola também mudarão com a mudança de estações. Haverá um grande mundo aberto com missões, aldeias e áreas perigosas para explorar.

Diga-nos o que achou desta oferta? O show de videogame Hogwarts Legacy durante o Sony PlayStation State of Play o convenceu ou você ainda não tem certeza sobre a nova aventura ambientada no mundo mágico de Harry Potter?

Lembramos que Hogwarts Legacy estará disponível nas versões PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.