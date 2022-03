A jogabilidade de Hogwarts Legacy está sonhando acordada (e há uma janela de lançamento)

Legado de Hogwarts Com certeza é um dos jogos mais aguardados do ano, principalmente pela aura de mistério criada em torno do jogo.

Um novo RPG ambientado em um mundo mágico Harry Potter Desenvolvido pela equipe Programa Avalanche Seremos colocados no lugar de um bruxo empenhado em frequentar as aulas da Escola de Magia e Bruxaria no Castelo de Hogwarts.

O jogo vai avançar Um mundo aberto que pode ser explorado livremente E cheio de segredos que vão impressionar todos os fãs desta saga dedicada a Potter e seus companheiros.

Atualmente, Como esperado nos últimos diaso estúdio de desenvolvimento e a PlayStation dedicaram esta noite Estado de jogo completo Ao título Avalanche, ela finalmente o mostra em toda a sua glória graças a muito tempo vídeo de jogo.

O vídeo (que você encontra abaixo) estava sendo reproduzido PS5Por dentro do jogo e da ciência do cinema: No jogo faremos o papel de um novo aluno na final do século XIXcom um poder especial para manipular magia antiga.

Alguém está tentando destruir o mundo mágico e cabe a nós tentar parar a ameaça iminente. Legado de Hogwarts Nós vamos chegar editor de personagensalém do fato de que teremos que escolher uma das quatro casas no início quinto anocom todos os cursos de magia adequados que conhecemos.

vídeo de volta Duelos individuais com varinha mágicaAlém de confrontos com adversários que farão bom uso de dezenas de feitiços especiais.

Teremos disponível Todo o castelo para explorar, com quebra-cabeças ambientais, segredos e uma infinidade de locais icônicos também vistos no filme (e não apenas). Os personagens obviamente não serão os que aparecem nos filmes, embora haja alguns rostos reconhecíveis.

nenhuma escapatória Quadribolenquanto nas áreas ao redor de Hogwarts haverá áreas para explorar, como masmorras, onde poderemos aprimorar nossos talentos ganhando experiência, incluindo saques e artesanato, além da possibilidade de uma pessoa familiar que possa nos acompanhar em nossas andanças .

No entanto, abaixo você encontrará um arquivo Por trás das cenas Resolução 4K:

Alguns alunos serão nossos aliadosOu nos ajude com recados ou apenas nos acompanhe em nossos passeios por Hogwarts.

Teremos nosso próprio quarto pessoal que podemos vestir como quisermos, e um local especial de necessidade útil para saquear e designar aliados.

À medida que o ano letivo avança, as aulas também vão fluindo (com um ciclo dia/noite e efeitos climáticos dinâmicos). Obviamente podemos escolher se somos bons ou maus sistema moral Tudo continua por esclarecer.

Um RPG de ação em mundo aberto foi confirmado Final de 2022em consoles PS5 e PS4, bem como Xbox One e Xbox Series X | S e PC.