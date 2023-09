Atualização 2.0 do Cyberpunk 2077: SSD é obrigatório, CD Projekt recomenda desinstalar mods

Cyberpunk 2077 Prestes a receber a maior parte Atualização 2.0visa modificar significativamente muitos aspectos do jogo original, além de abrir caminho para a chegada da expansão Phantom Liberty, e o CD Projekt RED lembra que para rodar a atualização você precisa Você deve ter um SSDE também recomendo Desinstale os mods.

Conforme informamos nos últimos dias, o lançamento da Atualização 2.0 do Cyberpunk 2077 também marca uma mudança nos requisitos de hardware e software do jogo no PC em comparação com o original. O aumento da qualidade gráfica e o desempenho aprimorado, bem como o aumento dos elementos de jogabilidade e melhorias nos efeitos, exigiram aumentar a barreira de entrada quando se trata de Configurações Do seu computador.

Uma das maiores mudanças é o fato de um SSD passar a ser obrigatório. Como relata o CD Projekt RED, “Lembramos que a nova atualização do jogo suporta apenas unidades SSD”, então aqueles com o disco mecânico não poderão aproveitar as vantagens da Atualização 2.0, aparentemente.