O Planetário de Roma completa 20 anos e comemora com dois dias de eventos gratuitos

No dia 26 de maio de 2004, há exatos 20 anos, foi inaugurado o Planetário de Roma no Museu da Civilização Romana em Euro, e as atividades foram retomadas após uma pausa de mais de 20 anos, após sua transferência do salão octogonal das Termas de Diocleciano.

O renascimento do Planetário de Roma não só marcou um regresso há muito esperado, mas deu impulso a uma temporada de inovação na comunicação científica, que repercutiu a nível nacional e internacional, e que também foi reconhecida pela prestigiada dedicação do asteróide (66458 ). Romaplanetário, da União Astronômica Internacional: O planetário de Roma foi o primeiro do mundo a ter o nome atribuído oficialmente a um asteroide.

Desde então, o planetário entrou nos corações de romanos, estudantes, turistas e amantes do céu. Sob a cúpula do Planetário – em seus diversos locais ao longo de 20 anos de história – entraram 1.007.331 visitantes (sem contar todos os eventos gratuitos), colocando o Planetário entre os museus mais visitados da cidade, tanto que por permaneceu por vários anos até retornar ao top ten. O primeiro nos mais famosos museus de ciência italianos.

Roma Capitale comemora 20 anos de planetário

Para celebrar este aniversário, a capital Roma e a Autoridade de Supervisão do Património Cultural Capitolino convidam todos os cidadãos ao Planetário, nos dias 24 e 26 de maio, para dois dias de atividades especiais com entrada gratuita e dirigidas a todos os segmentos do público, de acordo com a programação disponível em o site. Site: www.planetarioroma.it.

Começa na sexta-feira, 24 de maio, às 16h, com a última produção do Planetário de Roma: o espetáculo “Cúpula das Estrelas Douradas” que começa com um verso de Alda Merini que conta a história do Planetário de Roma no contexto do centenário da criação dos planetas, com a invenção da máquina que trouxe o céu para a Terra.

Depois, das 17h às 19h, haverá uma mesa redonda aberta a todos intitulada “O céu conta: vinte anos de estrelas e histórias”, com a participação de Vincenzo Fumero (ex-diretor dos Museus de Ciência), Nicoletta Lanciano (Universidade La Sapienza de Roma), Ettore Peruzzi (ASI) e astrônomos do Planetário de Roma: Gabriele Catanzaro, Stefano Giovanardi, Gianluca Masi. O encontro foi moderado por Enrica Batifolia, jornalista científica da agência de notícias ANSA.

No domingo, 26 de maio, data do próprio aniversário, rodeado pela exposição “Cúpula das Estrelas Douradas” (10h00 e 18h00), serão organizadas mais duas atividades: no “Álbum de Natal”, editado por Stefano Giovanardi, serão será organizado Navegue e relembre os eventos mais participativos A inesquecível história do Planetário de Roma (11h e 16h) enquanto com Gianluca Masi, que descobriu o asteroide Romaplanetario em 1999, você poderá conhecer de perto o asteroide e sua história , graças às fotos tiradas pelo próprio Masi ao longo dos anos (12h e 17h).

A participação nas diversas atividades é gratuita, sendo necessária reserva através do call center 060608 (aberto todos os dias das 9h00 às 19h00) até ao preenchimento de todas as vagas disponíveis. Para esta ocasião, o Planetário convida todos aqueles que o visitaram ao longo dos vinte anos a enviarem uma mensagem para [email protected], contando a sua experiência e partilhando os sentimentos da sua visita. E talvez também manifestem interesse pelo que gostariam de ver novamente no planetário em uma futura visita: as mensagens recebidas serão copiadas na tela do lobby do museu, e algumas serão lidas durante as atividades do fim de semana.