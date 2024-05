Um FIAT de 40 anos foi comprado e guardado na garagem: agora é uma verdadeira pechincha

A Fiat é a marca líder no mercado italiano, com a empresa piemontesa vendo um modelo maluco acabar em leilão.

Várias décadas se passaram desde então Fiat Tornou-se uma referência no mundo automotivo italiano, já que a empresa de Torino tenta sempre focar no maior número de clientes possível. As principais intenções estiveram associadas ao facto de poder dar um carro a quem teve que comprar carros pequenos, dados que continuam a ser extraordinários até hoje.

Ninguém chegou perto de fazer vendas panda fiduciário, Com este modelo foram vendidas mais de 100 mil unidades em 2023. Números que lhe permitiram tornar-se no automóvel mais vendido, ultrapassando isso em mais do que duplicando as suas vendas. O Dacia Sandero está em segundo lugar e o Lancia Ypsilon em terceiro.

Então os custos são muito baixos, e mesmo no passado tentamos criar caminhões pequenos que pudessem ter baixo custo. Um dos modelos mais populares na década de 70 foi decreto 238, Ou seja, um caminhão que permaneceu no mercado de 1969 a 1983 e um determinado modelo foi leiloado de forma totalmente inesperada.

Fiat 238: novo e em leilão

Era maio de 2023 quando estive no popular site de leilões online Catawiki Saiu o emocionante anúncio sobre o leilão de um lindo Fiat 238. Era um modelo registado em 1982, mas apesar disso estava como novo. O proprietário estava em Salerno, viu a placa, mas depois o caminhão foi levado para Milão.

Porém, aquele caminhão nunca se moveu, pois a quilometragem marcada em seu interior era de apenas 107. Isto significa que está em 41 anos de vida, O caminhão em questão percorria em média apenas 3 quilômetros por ano. Isto fez com que subisse significativamente nas preferências dos clientes que posteriormente tentaram deitar as mãos a este modelo.

De acordo com o que foi relatado pelo especialista em leilões Santiago Garcia Rosa, O valor de mercado deste camião variava entre os 13.500 e os 15 mil euros, sendo o seu valor inicial de 6 mil euros. No final das contas, o comprador fechou o negócio, conforme mostrado no relatório Catawiki Por apenas 12 mil euros. Esta é uma pechincha verdadeiramente excepcional para um caminhão de excelente qualidade que após 41 anos permanece novo e sem uso.