O verão está chegando, até na mesa: cores e inspiração para arrumar a mesa com estilo

Enquanto você espera o verão chegar, aqui estão algumas ideias simples e criativas de arrumação de mesa nos meses mais quentes

Com o verão vêm inúmeras oportunidades para passar tempo com a família e amigos, seja durante um jantar ou em uma festa ao ar livre ou em ambientes fechados. Se você é um amante do design, tem a oportunidade de ser criativo até na hora de arrumar a mesa, escolhendo as decorações perfeitas.

Para este verão, as ideias de decoração de mesa incluem um Uma profusão de cores, padrões e, claro, flores. Aqui estão algumas das melhores ideias para deixar uma ótima impressão nos convidados e neles Em linha com as últimas tendências de design de interiores.

Idéias para decoração de mesa de verão, de flores a peças centrais: lindas maneiras de comer com estilo

Melhore as ocasiões alegres colocando a mesa com cores ricas e naturais para jantar ou brunch. Encontrar a combinação perfeita não é muito diferente do que fazemos durante as férias. Conte apenas com uma bela porcelana, uma peça central atraente, toalhas de mesa coloridas e crachás fofos.

Para preparar uma mesa para o verão, você terá que alcançar a perfeição Equilíbrio entre cores neutras e brilhantes. A não perder Peça central com flores falsas, Ou cestos com plantas e plantas naturais. Se você quer um toque de luxo, invista nisso Vaso de vidro de alta qualidade E veja como o estilo da sua mesa muda.

Tão longe como Se o jantar chegar tarde, você precisará de uma fonte de luz. Neste caso é recomendado Escolha lanternas e coloque-as entre as flores. É uma ótima maneira de transformar qualquer mesa. Adicione pratos e tigelas impressos Para a sua mesa, pode melhorar instantaneamente a sua experiência gastronómica de verão. Cores brilhantes e padrões divertidos podem adicionar uma atmosfera divertida e festiva a qualquer refeição.

Além disso, louças impressas são uma ótima maneira de incorporar temas sazonais, desde designs florais até designs de praia. Sombras suavesCores pastel como Menta, lavanda e azul claro Eles criam Atmosfera fresca e relaxante, Perfeito para a estação quente.

também Talheres e louças nestas cores Acrescentam um toque de elegância e sofisticação à mesa, tornando-as perfeitas para ocasiões especiais como festas de verão ou jantares românticos. Além disso, cores pastéis claras podem complementar qualquer decoração com tema de verão ou arranjos de flores, tornando a disposição da mesa mais bonita e coesa.