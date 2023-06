Edições E3 2024 e 2025 canceladas, o evento finalmente morreu?

Parece que a E3 está definitivamente morta. o E3 2024 e 2025 atualmente Excluído. Isso foi relatado pelo Conselho de Comissários de Turismo da cidade de Los Angeles, que em sua reunião regular com uma atualização sobre questões relacionadas ao turismo na cidade de Los Angeles, divulgou um documento preparado em 16 de junho de 2023, onde uma nota na página 21 indica o cancelamento. Duas versões do evento.



Trecho do documento do Conselho de Turismo da Cidade de Los Angeles

Por se tratar de um documento oficial, não há dúvidas quanto a isso. credibilidade. A conferência E3 2024 deveria começar em 11 de junho do próximo ano, enquanto a edição de 2025 começa em 3 de junho do ano seguinte. Ambos retornariam à existência anos depois de terem sido relegados ao Mundo Digital ou completamente ausentes, como aconteceu no ano de 2023.

Em 30 de março de 2023, em entrevista ao gamesindustry.biz, Stanley Pierre-Louis, presidente da Federação do Comércio ESA, empresa que comandou a E3, reafirmou o desejo de organizar um evento comercial para o setor e em breve divulgará novidades. Obviamente, ele não conseguiu convencer os operadores do setor a voltarem à feira.

A Agência Espacial Europeia ainda não confirmou oficialmente a notícia, mas reiteramos que a fonte é considerada mais do que confiável, dada a sua atuação na cidade de Los Angeles.