Todos os problemas de CA (e suas soluções), desde resfriamento leve até dores no pescoço, garganta e costas

Quais são todos os problemas de ar condicionado (e soluções) de resfriar mal a sala e problemas no pescoço, garganta e costas? Ter ar condicionado em casa significa cuidar dos próprios sistemas para que funcionem corretamente e sem causar ou causar problemas.

Por isso, a dica é sempre fazer a manutenção regular dos aparelhos de ar condicionado em casa, a fim de evitar os problemas mais comuns dos aparelhos de ar condicionado. Vamos ver o que são e como evitá-los ou corrigi-los.

Quais são os problemas dos condicionadores de ar e suas soluções

Problemas de ar condicionado de saúde entre dor de garganta e dor nas costas e suas soluções

Eles são diferentes, e muitos também, eu Possíveis problemas com ar condicionado: Por exemplo, eles podem Não atualize bem os cômodos da casa Nesse caso, você deve verificar e limpar os filtros, pois se o ar condicionado não sopra ar frio, isso significa que o filtro de ar está sujo e está bloqueando o fluxo de ar para a unidade. Na verdade, um filtro de ar sujo pode limitar a potência de resfriamento, então você precisa limpar ou trocar os filtros.

Outro problema potencial com um ar condicionado doméstico é este não abra Neste caso, é necessário verificar as baterias do termostato e substituí-las se estiverem gastas. Se as baterias estiverem boas, você deve verificar as configurações do termostato para ver se o modo de resfriamento está ativo com as configurações de temperatura desejadas.





Entre os problemas que podem acontecer com os condicionadores de ar também estão perda de refrigerante, que altera a temperatura e não permite o bom funcionamento do sistema. De fato, devido a um vazamento de refrigerante, os problemas que um ar condicionado doméstico pode sofrer são os seguintes:

Alto consumo de energia e baixa eficiência;

Bobinas de congelamento

Resfriamento irregular

Compressor danificado.

Para evitar que o ar condicionado vaze refrigerante, é necessário verificar o ar condicionado regularmente.

Outro problema com o ar condicionado é que ele pode Faça barulhos diferentes Dependendo do tipo de problema, e esse também é o motivo para evitar problemas como barulho, barulho ou barulho, é preciso fazer a manutenção do ar condicionado regularmente.

Outro problema com um ar condicionado doméstico é o que pode estar vindo dele Tubo de escape entupido com poeira e sujeira, causando problemas de drenagem. Se a água não drenar adequadamente, mofo e bolor podem crescer e gases e odores desagradáveis ​​podem penetrar em sua casa. Para evitar ou resolver este problema, é necessário realizar manutenção e limpeza regulares da linha de drenagem.

o Problemas com ar condicionado Eles podem estar não apenas no nível técnico da própria planta, mas também Na nossa saúde, desde dores de garganta a dores nas costas, cãibras ou outras dores.

De fato, os condicionadores de ar domésticos também podem causar dores de garganta devido à irritação das mucosas causada pelo ar excessivamente seco ou pela não limpeza dos filtros do aparelho, nos quais podem haver ácaros, pólen e bactérias.

Nesses casos, antes de tudo, deve ser um ar condicionado bem limpo Para se recuperar de uma dor de garganta, é necessário recorrer a tratamentos farmacológicos para aliviar a dor de garganta. No caso de inflamações leves, também podem ser usados ​​remédios naturais, como própolis, com ação antimicrobiana, mel ou bálsamos à base de menta, mentol e eucalipto, com efeito refrescante e calmante.

Em casos de dores nas costas ou rigidez do pescoço devido ao ar condicionado muito forte, ou espasmos dos músculos da região lombar e do colo do útero devido ao ar condicionado, é importante descansar e não fazer muito esforço, mas acima de tudo evitar mais exposição ao ar frio e diminuição da temperatura do ar condicionado em casa.