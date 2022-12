Xbox Game Pass não pode competir com Sony e PS5, diz Jim Ryan, segundo relatório – Multiplayer.it

Jim RyanCEO da Sony Interactive Entertainment, deu a entender que a Sony O Xbox Game Pass não é uma competição. PS5 Microsoft vende mais que Ryan Services. Tudo relatado por Tom Henderson via Insider-Gaming.

uma Fonte Insider-GamingJim Ryan, que deseja manter o anonimato porque não pode falar publicamente sobre as informações que conhece, disse que realizou uma sessão de perguntas e respostas para o funcionário no início deste mês, onde ele falou sobre a concorrência no mercado.

em resposta a um Pergunta sobre o Xbox Game PassJim Ryan é citado como tendo dito: “Quando olhamos para o Game Pass, parece que os números do Game Pass estão caindo. E quando olhamos para o Game Pass, em dois anos vendemos mais PS5s do que temos assinantes , e eles têm feito isso por 6-7 anos.”.



Jim Ryan

Conforme mencionei RayyanSomos pouco menos de 50 milhões de assinantes [ndr, si parla di PS Plus in questo caso] Eles estão na casa dos 20 anos, mas ainda há muito trabalho a ser feito para aumentar esse número.”

claramente é um relatório Não temos como verificar as fontes do Insider-Gaming, pois elas permanecem anônimas. Podemos apenas relatar o que é dito e lembre-se que deve ser considerado apenas um boato.