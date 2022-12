Pokémon Scarlet and Violet: Capturar Shiny nunca foi tão fácil

Como você pega um Pokémon colorido/brilhante? Os métodos podem parecer diferentes. Veremos como capturar e encontrar esses espécimes raros com mais facilidade.

Pokémon Scarlet e Violet são dois videogames da série RPG lançada em 2022 para Nintendo Switch. A estrutura do jogo é uma nova visão de mundo aberto da franquia.

Ambas as versões receberam críticas mistas dos críticos Ele marcou no Metacritic uma pontuação de 73/100 para Pokémon Scarlett e 72/100 para Pokémon Violet. Definitivamente uma pontuação baixa na história da série. No entanto, eles se tornaram os dois jogos mais vendidos nos primeiros três dias de lançamento no console da Nintendo com 10 milhões de cópias vendidas.

Aqui estão as maneiras de capturar um Pokémon brilhante

Pokemon brilhante é um espécime raro Que tem uma cor diferente da cor natural. As formas de comê-lo serão basicamente de duas formas: pegando um na natureza ou chocando um ovo. No entanto, a chance disso acontecer é muito pequena e felizmente existem ferramentas que permitem capturar Pokémons brilhantes com mais facilidade, como cromamolita. Este item pode fazer um Pokémon Shiny aparecer colocando-o em seu inventário.

Se você gostaria de continuar com método Masuda, ou procure Pokémons brilhantes chocando ovos, é bom ter Pokémon com a habilidade Corpo de Fogo em seu time. Esta habilidade especial reduz o tempo de incubação pela metade. Os Pokémon escarlate e roxo que possuem essa habilidade são: Charcole, Charcadet, Colossal, Larvista, Levinkenia e Rolicoli.

o outro jeito Para pegar o Pokémon brilhante que o representa Explorar plug-ins de grupo, ou seja, a aparência do mesmo Pokémon de amostra em uma área específica. É possível entender onde eles apareceram usando o mapa do jogo.

Os mega extras se apresentam e terminam à meia-noite. Se você se encontrar perto de uma enorme janela pop-up, terá que salvar o jogo manualmente. Depois de fazer isso, você terá que derrotar ou capturar pelo menos sessenta Pokémon do mesmo tipo para obter uma recompensa maior. Derrotar outras espécies fará com que você comece de novo.

Antes de pegar o Pokémon brilhante É bom ter uma quantidade decente de Pokébolas. Especialmente eficazes são as superbolas e as bolas Velox mais definidas que, se usadas na primeira rodada, aumentam as chances de pegar uma. Ataques como paralisia e pó para dormir também são muito úteis porque acabam com o oponente sem sofrer dano. Na verdade, ataques como Poison e Burn não são recomendados, pois podem zerar o HP do Pokémon.