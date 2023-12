Como funcionam os laptops de tela dupla: eles valem o dinheiro gasto?

Laptops de tela dupla são uma inovação recente que está começando a se popularizar e são uma novidade bastante cara, mas vale a pena comprar um?

Parece que Uma das últimas tendências Um dos mais populares é trabalhar nas telas dos dispositivos. para telefones inteligentes Ei Aceno Obviamente a ideia é dobrar, enrolar e diminuir tudo até que não seja mais necessário.

Mas também parece existir para laptops A ideia da necessidade de ampliar ao máximo o espaço de trabalho Sem criar o equivalente a uma geladeira para carregar. Existem duas categorias de laptops de tela dupla. Por um lado, há aqueles que têm Elimine-o completamente região teclado.

Em termos práticos, é uma espécie de tablet duplo que permite trabalhar em diferentes configurações dependendo das suas necessidades. Por outro lado, existem laptops que, Alterando a área do teclado, permite que você tenha uma segunda tela. Conveniência que pode esconder algumas armadilhas. Antes de se envolver no processo de compra, há algumas considerações a serem feitas.

Por que você deve comprar um laptop com tela dupla?

Os produtos nasceram como experiências e os laptops de tela dupla se tornaram um novo segmento de produtos que está lentamente conquistando público. As configurações, excluindo a criatividade dos designers, são principalmente de dois tipos: um laptop em que toda a parte onde deveriam estar o teclado e o trackpad é substituída por uma tela na qual o teclado pode aparecer e que , se necessário, funciona como um tablet ou configuração O teclado, que é movido em direção à dobradiça para permitir o trackpad, é abaixado e liberado Uma faixa de espaço usada como segunda tela.

Ter mais espaço para abrir várias janelas ao mesmo tempo é sem dúvida uma comodidade que muitos confiam Funciona melhor. Mas para que pode ser útil ter uma segunda tela? acima teclado? Este é um produto que pode ser utilizado, por exemplo, se você trabalha com softwares de retoque de fotos ou edição de vídeos, que são famosos pela enorme quantidade de menus, abas e gráficos de controle que você pode manter. aberto ao mesmo tempo Que pode então ser direcionado para a segunda tela, deixando a tela principal livre Pré-visualização mais ampla.

Mas estes ainda são produtos que A ergonomia foi sacrificada Para abrir espaço para a segunda tela. Portanto, encontrar um dispositivo que seja confortável de usar pode não ser fácil. A solução que parece melhor neste momento é aquela que a Asus preparou com a sua equipa dupla de livro zen, O trackpad foi movido para o lado na área do teclado.

Se você usa seu laptop para fazer edição de fotos ou trabalhar com software gráfico ou de modelagem, raramente o fará usando o trackpad e ainda terá outras ferramentas para navegar no software, mas o layout do teclado do Zenbook Duo é atualmente o mais confortável. Tenha em mente que estes são itens que custam em média Mais de 1500 euros Portanto, não são produtos concebidos para a vida quotidiana.