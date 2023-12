GTA VI, um possível retorno de um cenário icônico para Grand Theft Auto

Um vazamento recente revelou que, a certa altura, a Rockstar Games planejou conteúdo para Grand Theft Auto V (que nunca viu a luz do dia) projetado para levar os jogadores de volta a Liberty City, cenário de muitos jogos mais antigos da série. Neste ponto, existe a possibilidade de que a Rockstar Games consiga trazer os jogadores de volta no tempo para o lançamento de GTA VI, que chegará aos consoles em 2025. A expectativa pelo jogo está aumentando, com a estreia recente literalmente “dividindo”. Internet. O vídeo, que tem apenas um minuto e trinta segundos de duração, atingiu impressionantes 159 milhões de visualizações em apenas três semanas. Sabemos agora que GTA VI trará os jogadores de volta a Vice City, um dos locais mais icônicos da série.

Baseada em Miami, Vice City apareceu pela primeira vez em GTA: Vice City de 2002. Os jogadores tiveram a oportunidade de assumir o controle do gangster Tommy Vercetti, dublado pelo falecido grande Ray Liotta, que se tornou o chefe da cidade no final do jogo. Vice City também retornou no jogo Vice City Stories de 2006, com Victor Vance sendo o protagonista desse jogo. Porém, parece que a versão moderna da cidade fictícia atingiu níveis nunca antes vistos. A Rockstar Games parece pretender superar as expectativas, criando uma experiência de jogo mais imersiva e detalhada, fiel à tradição de inovação e excelência que sempre caracterizou a série Grand Theft Auto.