GTA 6: Revelando a identidade da atriz que interpreta Lúcia?

Após semanas de investigação, alguns fãs podem ter descoberto quem ele éA atriz que interpreta LúciaUm dos dois heróis GTA 6.

Desde a publicação do primeiro trailer, os jogadores analisaram meticulosamente cada quadro, descobrindo muitas curiosidades, ovos de Páscoa e possíveis detalhes sobre o próximo jogo da Rockstar Games.

Após uma análise mais aprofundada, os rumores se espalharam nas últimas horas de forma concreta que foi interpretada por Lúcia Manny L. PerezEla é uma atriz americana que se parece muito com a personagem, tanto nos traços faciais quanto no sotaque local, como você pode conferir nos posts abaixo. No décimo | O Twitter e até mesmo o LegacyKillaHD, um conhecido criador de conteúdo especializado na série Grand Theft Auto, parecem ter certeza dessa informação.

Perez já teve papéis menores em várias séries de televisão, como Law & Order, Chicago PD, The Blacklist e Jessica Jones. Além disso, ele também dublou algumas falas de diálogo em GTA 5.