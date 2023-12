Aprovada lei sobre controles remotos de Smart TV que muda tudo: o que acontece?

A revolução está chegando quando se trata de televisão. Vamos descobrir o que talvez não tenhamos em casa tão cedo.

No panorama das conveniências modernas, o controle remoto da smart TV representa um companheiro fiel que nos permite alternar entre canais sem sair do abrigo no sofá. Mas o que está prestes a mudar? A lei aprovada promete revolucionar a configuração desses dispositivosabrindo as portas para uma nova era de acessibilidade e conveniência.

Até o momento, os controles remotos de smart TV vêm em uma variedade de formatos e recursos, alguns com teclados numéricos e outros mais adequados para gerenciar aplicativos de streaming. mas, O verdadeiro ponto de viragem surge com uma lei que visa resolver o problema da “saliência”.Ou a facilidade com que acessamos nossos canais favoritos. Alguns canais são de difícil acesso e não são fáceis de acessar, problema que será resolvido graças a Para intervenção da AGCOM.

Smart TV, um novo compromisso para todos os controles remotos a partir de 2025

A nova decisão, que foi aprovada após uma árdua batalha travada por gigantes como Mediaset e Rai, impõe um compromisso com… Os controles remotos da Smart TV devem estar equipados com teclado numérico A partir de meados de 2025. A lei diz respeito ao “acesso ao sistema de numeração automática de canais de televisão digital terrestre”, garantindo que cada canal pode ser acedido de forma intuitiva e rápida.

A base do teclado numérico resulta em maior consistência e conforto. Os controles remotos existentes, que muitas vezes não possuem botões digitais, terão que integrar esta funcionalidade, Simplifique o processo de troca de canais e melhore a experiência do usuário. Esta decisão surge na sequência da constatação da tendência predominante nas novas smart TVs, que privilegiam os ícones das plataformas de transmissão em detrimento da facilidade de utilização dos canais digitais terrestres.

A mudança não envolve apenas a presença de um teclado numérico, mas também exige que as teclas numéricas apontem diretamente para canais digitais terrestres, mesmo quando se utilizam aplicações diferentes. Desta maneira, Os usuários não precisarão mais navegar por ícones desconhecidos para encontrar seu software favorito.

A decisão da AGCOM abre um novo capítulo na história dos controles remotos de TV inteligentes, marcando um passo em direção a uma experiência de TV mais flexível e acessível para todos. E embora a contagem regressiva para 2025 já tenha começado, os entusiastas da tecnologia podem ansiar por um futuro onde a mudança de canal seja um gesto natural e instantâneo, sem perda de tempo ou confusão.