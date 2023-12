5 coisas que você pode fazer agora na sua varanda para torná-la perfeita para a primavera: Um pouco já ajuda muito

Cinco cuidados são suficientes para manter a varanda organizada e ideal para aproveitá-la mais nos primeiros dias de calor.

Se for necessário cuidar da manutenção interna, é necessário prestar mais atenção aos espaços externos para proteger os itens ali presentes das intempéries. Veja o que fazer para manter sua varanda arrumada e torná-la um espaço acolhedor à luz da primavera.

Espaços ao ar livre Requer atenção e cuidado o ano todo. No verão, as altas temperaturas incentivam a passar mais tempo ao ar livre e por isso você tem maior vontade de prestar atenção aos detalhes da varanda ou cuidar com mais facilidade das plantas da varanda. Porém, quando chega o inverno e com ele o frio, parece que o espaço exterior fica inteiramente à mercê dos elementos.

Principalmente na estação fria, é necessário dedicar tempo à manutenção da varanda e também das plantas. Guarda 5 passos muito importantesvocê pode chegar à próxima primavera sem nenhum imprevisto, com um ambiente externo habitável e plantas ainda em excelentes condições.

O que fazer no inverno: 5 cuidados na manutenção da varanda

Reservar um tempo na sua rotina para cuidar do seu espaço exterior é extremamente importante: revelamos cinco coisas que você absolutamente deve fazer para entrar na estação mais quente e ter um alpendre ou varanda que ainda possa ser usado sem ter que reformá-lo completamente do zero.

Em primeiro lugar, é básico Mantenha os toldos fechados durante o inverno. Eles são projetados para suportar longas horas de luz solar, mas não são resistentes à chuva ou às intempéries, podendo ser danificados durante o inverno. Também é uma boa ideia lavar os tecidos com pressão e certificar-se de que as cortinas estão secas antes de fechá-las.

É preciso dedicar-se Manutenção de ferramentas e superfícies, varra as folhas secas e mantenha os vasos e ferramentas de jardinagem limpos. Não subestime o corrimão: ele também precisa de cuidados devido à formação de ferrugem, limpeza e repintura. É crucial Intervenção em nossas mudasPor estarem expostos a fortes variações de temperatura, podem sofrer sérios danos. É portanto aconselhável protegê-los transportando-os para dentro de casa ou encontrando um local mais protegido na própria varanda.

Limpe filtros e drenos Permite evitar que fique entupido com folhas e poeira, além de impedir a passagem da água da chuva. Finalmente você tem que Proteja móveis externos. Embora cadeiras e mesas de polipropileno ou madeira sejam projetadas para suportar tudo, é sempre melhor retirá-las e guardá-las em local protegido, assim como travesseiros ou cobertores que tendem a desenvolver manchas de mofo.