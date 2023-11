Instagram encerrado em 2023, como fazer? Isso é possível no Android?

Instagram Wrapped está se tornando popular no TikTok, aqui está o tutorial de como fazer isso da Apple. E do Android? Aqui está o que descobrimos!

Ok, Spotify Wrapped, mas quer saber mais sobre o seu ano no Instagram? Bem, agora existe uma maneira. Após o popular prêmio Best Nine no final do ano, ele também foi criado Embrulhado no Instagram. Na verdade esta não é uma função oficial oferecida pelo Meta, mas muitos usuários já mostraram seus resultados! Mas funciona? Simplificando, como você faz isso? Não se preocupe*, nós explicaremos tudo para você!

Primeiro, há más notícias para quem usa Android. Neste momento, na verdade, O aplicativo está disponível apenas para dispositivos Apple . Não está disponível no Android. Para saber como você passou o ano Instagram Basta baixar o aplicativo que só está disponível na AppStore, chamado app Embrulhado para Instagram . Depois de instalar o aplicativo, basta fazer login com as credenciais do seu perfil e pronto. Mas que informações você receberá?

Primeiro ele vai te contar Quantas horas você passou no Instagram? Ao longo do ano, também mostra a quantos dias correspondem! Em seguida, ele mostrará seus 3 melhores amigos na rede social mencionada acima. Prepare-se porque a melhor parte está chegando! Você também será informado de quantas contas bloquearam você Sem dizer quem, infelizmente. Por fim, mostrará, em termos percentuais, quantos seguidores masculinos e femininos você tem e quantos usuários criaram um Captura de tela Das suas fotos.

Infelizmente, neste momento, Ainda não há notícias sobre um possível lançamento do Android . Porém, se chegar, avisaremos o mais breve possível! O que você pensa sobreInstagram embrulhado? Você já não gosta?

